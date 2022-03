Présidentielle 2022 : Célia, militante féministe, aurait aimé voter pour Sandrine Rousseau

Célia a 30 ans. Elle est native de Paris. Elle vit à Pau depuis quatre ans et demi. Elle partage son temps entre son métier d'orthophoniste et le planning familial où elle est militante bénévole et féministe affirmée. "Je ne crois pas que ce soit un gros mot. Je pense que je n'ai même pas besoin de le dire, ça se voit, ça se comprend, ça s'entend...",dit-elle.

L'égalité femme-homme avait été déclarée grande cause nationale du quinquennat par Emmanuel Macron. Célia reconnaît que les mentalités ont évolué en cinq ans mais elle ne l'attribue ni au président sortant, ni à sa ministre, Marlène Schiappa. Elle y voit surtout l'action des militant(e)s comme elle. "Le fait que les gens sachent de quoi on parle quand on dit "féminicide", c'est pour moi, les associations et les collectifs qui en sont à l'initiative." Célia n'oublie pas que plusieurs ministres sont ou ont été visés par des enquêtes pour des "violences sexistes ou sexuelles. C'est un peu gros ! Après, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles."

D'ailleurs, depuis le début de la campagne, elle constate à regret que plus personne n'évoque l'égalité femme-homme dans le débat. Alors son choix sera délicat le 10 avril prochain entre son combat pour le droit des femmes et ses convictions écologistes. Elle n'est pas convaincue par Yannick Jadot, trop timide sur ces questions. Celui qui fait le plus de propositions pour le droit des femmes selon elle, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais "sa personnalité ne correspond pas à ce qu'il porte comme idée. Il a un égo démesuré ", dit-elle. En fait, Célia a perdu tout espoir de voter avec conviction pour un candidat, en l'occurrence une candidate, lorsque Sandrine Rousseau a été battue à la primaire écologiste. "Elle incarnait l'ensemble des valeurs que je porte. L'éco-féminisme, c'est ce que j'aurais voulu par rapport aux candidats classiques qui ne vont pas assez loin."