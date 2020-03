"Pour reporter les municipales, il faut une loi, donc c'est techniquement impossible" selon Michel Crespy

Avec le début de la campagne officielle, les municipales sont entrées cette semaine dans leur dernière ligne droite. Et quoiqu'en disent certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, le scrutin ne pourra pas être ni annulé, ni reporté en raison du coronavirus. Explications avec Michel Crespy...

La rumeur enfle depuis quelques heures, en particulier sur les réseaux sociaux. Les élections municipales peuvent-elles être annulées en raison du coronavirus ? Non, répond catégoriquement Michel Crespy, sociologue et universitaire montpelliérain. Pour une raison simple, il faudrait recourir à une loi. Et en 15 jours, c'est techniquement impossible.

On fait aussi avec lui un tour d'horizon rapide des enjeux du scrutin dans l'Hérault.