Pour un deuxième quinquennat Macron : un comité de soutien se forme en Indre-et-Loire

Parce que cinq ans c'est trop court et "qu'il reste encore beaucoup à faire", une cinquantaine d'élus locaux et de parlementaires d'Indre-et-Loire ont lancé ce lundi soir leur comité de soutien à Emmanuel Macron.

Se présentant eux-mêmes comme des ambassadeurs en Touraine de l'action et du bilan du chef de l'Etat, ils sont persuadés qu'Emmanuel Macron reste le mieux placé pour conduire le pays. Et réclament donc un deuxième quinquennat consécutif pour celui qui, à moins de 200 jours de la présidentielle, n'a toujours pas officialisé sa candidature.

Qui composent ce comité de soutien à Emmanuel Macron ?

Sans surprise, on retrouve nos quatre députés de la majorité. A commencer par Philippe Chalumeau, mais aussi Daniel Labaronne, Fabienne Colboc et Sabine Thillaye, bien qu'elle ait été exclue du groupe parlementaire LREM en janvier 2020.

Un peu plus surprenant, le sénateur centriste Pierre Louault soutient désormais ouvertement Emmanuel Macron, "un homme qui a du tempérament et qui conduit les réformes", dit-il. Même si la réforme promise des retraites doit encore attendre.

Plusieurs maires font partie également de ce comité de soutien. Comme Alain Esnault, le maire de Sorigny, Richard Chatellier, maire de Nazelles-Négron, ou encore Jean-François Cessac, maire de Larçay.

Un comité de soutien " qui dépasse les partis politiques" rappelle Philippe Chalumeau. Et qui fait appel à la société civile. Même si pour le moment, peu d'acteurs de la vie sociale et économique ont décidé de rejoindre ce comité.

Réunions publiques et présence sur les réseaux sociaux

Ce comité de soutien promet d'organiser des débats, d'aller à la rencontre des Tourangeaux. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Pour faire remonter leurs critiques, leurs remarques et leurs propositions. Pour défendre aussi le bilan de ce quinquennat. Ce qui fait dire à Philippe Chalumeau que "ce n'est pas du tout la même configuration qu'en 2017. On est en responsabilité depuis déjà quatre ans et demi. On a donc des choses à faire valoir. Mais ce qui est aussi important c'est de regarder devant, que sera la France en 2030 ?"