"Pour une renaissance européenne" : découvrez la tribune publiée par Emmanuel Macron

Par Kevin Boderau, France Bleu

Dans une tribune intitulée "pour une renaissance européenne" et publiée ce lundi soir dans plusieurs quotidiens régionaux et médias européens, Emmanuel Macron dévoile sa vision de l'Europe autour d'un triptyque : "la liberté, la protection et le progrès".