Pourquoi Cherbourg a-t-elle besoin d'un contournement sud-ouest ?

Le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte, présidera aujourd'hui à huis clos, une conférence des maires. Il y exposera son plan de mobilité du Cotentin et essayera une nouvelle fois de convaincre les élus de la nécessité selon lui de créer le contournement ouest de Cherbourg dont on parle depuis 1990. Cet axe départemental entre la RN13 et Querqueville. Un tracé en deux phases : la première de La Glacerie à Octeville et la seconde après Octeville pour 11 km en tout dont un viaduc de 400 m pour enjamber la Divette. Même si le dossier avance aujourd'hui à plus grands pas qu'hier, il faudra au mieux attendre encore 10 ans soit 2030 avant de voir le chantier démarrer. Mais pour Jean-Pierre Krawczyk, le président de l'ARSOC (Association Rocade Sud-ouest Cherbourg) il n'a jamais été aussi nécessaire de réaliser ce projet " l'intérêt est écologique et économique; Il permet un désenclavement de tout l'ouest du cotentin qui s'est développé. Les zones d'activités commencent à s'agrandir. Il y a un flux plus important de trafic routier et cela permettra aussi de désengorger le centre-ville au niveau de la gare.".

On devrait lancer en 2021 les premières fondations de ce projet

Reste à trouver les financements ce qui n'est pas une mince affaire puisqu'en 2011, le projet était estimé à 81 millions d’euros. Mais pour Jean-Pierre Krawczyk les choses bougent " il y a aujourd'hui une volonté de l'agglo, de la ville et aussi du département de la Manche et de la Région. Il faut maintenant des actes et non plus des paroles. On devrait lancer en 2021 les premières fondations de ce projet." Les déviations de Valognes et Montebourg pour relier plus facilement le Val de Saire font aussi partie du plan de mobilité du Cotentin envoyé récemment aux communes, elles ont maintenant trois mois pour se prononcer. Les collectivités doivent délibérer d'ici la fin d'année sur le Plan de Déplacement du Cotentin qui intègre ces projets d'aménagement. Ce plan sera ensuite consultable pour le grand public en début d’année 2022.