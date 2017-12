Pourquoi Grand Poitiers lorgne sur l'ancien bâtiment de la Banque de France ?

Et si Grand Poitiers s'installait dans l'ancienne Banque de France, rue des Carmélites. Avec le déménagement de la BDF aux Montgorges, la communauté urbaine a là une chance de s'offrir une belle vitrine, tout an faisant une belle opération. A plus d'un titre.

Grand Poitiers n'a jamais aussi bien porté son nom ! Depuis que l'agglo est passée de 13 à 40 communes, et qu'elle a raflé en juillet, le statut de communauté urbaine, la collectivité doit revoir son organisation. Et le déménagement de la Banque de France vers le quartier des Montgorges, face à l'aéroport, lui offre une belle opportunité, car une telle surface rendue disponible dans Poitiers, c'est assez rare, il faut bien le dire.

5 à 700 agents sur un même site

Situé au pied du TAP, à deux pas du Plateau (nom donné au centre-ville de Poitiers), le site des Carmélites dispose d'assez de bureaux pour héberger l'activité de 500 à 700 agents de l'agglo.

Il possède en outre les espaces communs nécessaires au bon fonctionnement des services. Et si l'on abat les murs, qu'on re-végétalise l'endroit, on ne se contente plus d'aménager un mastodonte de pierres, mais on façonne un véritable projet urbain, plus ouvert et plus vert. C'est en tout cas ce qu'avance Alain Claeys, maire de Poitiers et président de Grand Poitiers.

13 000 mètres-carré prêts à l'emploi

L'ancien bâtiment de la Banque de France, c'est 13 000 mètres carré de surface utile, et même s'il y a des travaux à prévoir, énergétiques notamment, le site est prêt à l'emploi : les bureaux sont pour la grande majorité utilisés et utilisables de suite, l'accessibilité déjà réalisée.

Pour l'acquérir, Grand Poitiers est prêt à débourser près de 2 millions d'euros (1 950 000 euros, hors frais d'acte), et sans compter les travaux. Mais cet investissement peut faire faire des économies à l'agglo.

Plus que 3 sites au lieu de 9

La collectivité possède actuellement des services éclatés sur 9 pôles différents : Rivaud, Les Feuillants, Renaudot-Traverse, Toumaï, etc.

Certains locaux sont des locations, d'autres, des propriétés de l'agglo avec toutes les charges que cela implique. Pour tous ces bâtiments, la communauté urbaine verra ce qu'elle décidera par la suite.

Dans tous les cas, ces locaux libérés serviront à créer de nouveaux logements ou de nouvelles activités en centre-ville.

"Prenez l'immeuble du CCAS, le centre communal d'action sociale, en centre-ville par exemple, c'est un bel édifice, un hôtel particulier un peu comme à la Traverse. Ce type d'édifice peut séduire des privés, pour des logements, des bureaux, ou abriter d'autres services publics", souligne Alain Claeys, qui tient malgré tout à rester prudent en ajoutant : "Mais rien n'est fait !"

Un investissement qui permettra de faire des économies (!)

Outre les Carmélites qui accueilleraient le plus gros des troupes, Grand Poitiers conserverait 2 autres sites pour ses services. On est loin des 9 actuels. Ce qui ferait économiser à la collectivité tous les trajets des agents et les dépense en carburant s'y affairant.

Cerise sur le gâteau, cet investissement permettrait de faire des économies : 6% en moins de dépenses de fonctionnement selon Claude Edelstein, le vice-président de l'Agglo.

Faire d'une pierre 4 coups

L'acquisition des anciens locaux de la Banque de France, permettrait à l'agglo defaire d'une pierre, deux coups, voire plus. En l'occurrence :

doter la communauté urbaine de Poitiers de locaux fonctionnels et opérationnels rapidement

rapidement optimiser les investissement s dans le cadre des locaux qu'elle occupe actuellement, soit en les louant, soit parce qu'elle en est propriétaire. Faut-il rénover les bureaux trop abîmés ou s'en séparer ?

s dans le cadre des locaux qu'elle occupe actuellement, soit en les louant, soit parce qu'elle en est propriétaire. Faut-il rénover les bureaux trop abîmés ou s'en séparer ? les locaux libérés par Grand Poitiers laisseront le champs libre à des opérations privées propres à renforcer l'attractivité de la ville (nouveaux logements ou nouvelles activités)

laisseront le champs libre à des opérations privées propres à renforcer l'attractivité de la ville (nouveaux logements ou nouvelles activités) de réaliser une jolie opération d'urbanisme en aménageant les locaux et les terrains autour (espaces verts, etc)

Et ça pourrait aller très vite

Si tout se passe comme prévu, les 250 premiers agents pourraient investir les lieux fin 2018. Les négociations sont toujours en cours avec le conseil général de la Banque de France. Quant au Conseil communautaire, il fallait encore qu'il autorise Alain Claeys à acquérir ce bien. La délibération pour autoriser l'acquisition éventuelle de l'ancienne Banque de France a été soumise au vote des élus de Grand Poitiers ce vendredi 8 décembre 2017.