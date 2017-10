Pourquoi l'État va devoir rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises ?

L'État va devoir rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises, a annoncé le gouvernement ce mercredi. En cause : une taxe instaurée durant le quinquennat de François Hollande, invalidée par le Conseil constitutionnel.

Dix milliards d'euros. C'est la somme que l'État va devoir rembourser aux entreprises, a annoncé le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner ce mercredi. Une dépense totalement imprévue, conséquence d'une taxe votée sous François Hollande et invalidée par le Conseil constitutionnel début octobre. Explications.

Une taxe devenue illégale

En 2012, François Hollande devient président de la République. Quelques mois après son élection, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault instaure une nouvelle taxe de 3 % sur les dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires. Le but : "inciter les entreprises à investir plutôt qu'à récompenser leurs actionnaires", et ainsi lutter contre la finance, "l'ennemi" dénoncé par Hollande durant sa campagne.

En juin 2017, les entreprises concernées, opposées à cette taxe, se tournent vers le Conseil constitutionnel pour la faire invalider. Le 6 octobre dernier, elles obtiennent gain de cause (voir ci-dessous) : le Conseil constitutionnel estime que la taxe sur les dividendes va à l'encontre des "principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques". En d'autres termes, elle est contraire à la Constitution, donc illégale. Il va falloir rembourser.

Une facture qui explose

Le gouvernement actuel, qui ne voulait plus de cette taxe, avait d'ores et déjà anticipé sa disparition. Elle était d'ailleurs absente de son projet de loi de finances pour 2018, et Bercy n'avait plus qu'à trouver une manière de compenser les 1,8 milliard d'euros qu'elle était censée rapporter l'an prochain. Mais la décision du Conseil constitutionnel fait exploser la facture : il ne s'agit plus seulement de compenser le manque-à-gagner qu'entraîne la disparition de la taxe, mais de rembourser les sommes indûment prélevées depuis 2012.

D'abord estimées à près de 6 milliards d'euros, ces sommes sont désormais évaluées à dix milliards, dans la pire des hypothèses. "La fourchette est entre 8 et 10 milliards, le risque maximum est de 10 milliards", a en effet confirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, dénonçant au passage "l'amateurisme juridique" des responsables de l'époque.

Quelles solutions ?

L'exécutif, qui a fait de la réduction des déficits publics l'une des priorités de son budget pour 2018, doit donc dans l'urgence trouver une solution. L'ardoise, équivalente à trois fois le coût de la réforme de l'ISF, plomberait le déficit public de 0,5 point de PIB si l'Etat devait la rembourser en une année. Le gouvernement avait pris les devants en provisionnant 5,7 milliards sur cinq ans pour assurer les remboursements, mais ce ne sera "pas suffisant", a reconnu lundi sur franceinfo Bruno Le Maire, jugeant nécessaire d'étudier d'autres "options".

L'une des solutions consiste à négocier avec les entreprises un "étalement" dans le temps des remboursement. En parallèle, "une contribution exceptionnelle est envisageable", a lâché Bruno Le Maire, sans entrer dans les détails. Selon Les Echos et Le Figaro, la piste privilégiée serait une surtaxe d'impôt sur les sociétés (IS) pour les grands groupes. En d'autres termes : l'État augmenterait ponctuellement une taxe existante (et légale, celle-là) pour financer une partie de ce qu'il doit rembourser.

Quel qu'il soit, le dispositif que le gouvernement choisira ne sera pas inclus dans le projet de loi finances discuté actuellement au Parlement. Il fera l'objet d'un un projet de loi de finances rectificative (PLFR), qui sera proposé en novembre. Histoire de gagner un peu de temps.

Qu'en pensent les entreprises ?

Car le gouvernement va de toutes façons devoir obtenir l'accord des entreprises concernées. Interrogée par l'AFP, l'Association française des entreprises privées (Afep), qui regroupe 121 grandes entreprises, a refusé de s'exprimer.

De son côté, le vice-président du Medef en charge de la fiscalité, Geoffroy Roux de Bézieux, a affirmé lundi sur BFM Business être "prêt à une discussion", indiquant que les entreprises étaient "conscientes qu'il y a un énorme déficit". Mais "on considère que ce n'est pas aux entreprises de payer pour les dysfonctionnements de l'Etat", a complété l'organisation patronale auprès de l'AFP. "Les chefs d'entreprise sont des acteurs responsables, ils savent que le gouvernement fait face à des contraintes budgétaires dans le cadre des critères de Maastricht, mais il n'est pas question qu'il y ait une surtaxe pour payer ce que le Conseil constitutionnel a retoqué", insiste-t-on.