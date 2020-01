Grève : pourquoi certaines mairies creusoises ne mettent pas en place de service minimum d'accueil

Département Creuse, France

Certaines loi ont plus de mal à être appliquées que d'autres. La loi instaurant un service minimum d'accueil en cas de grève dans les établissements scolaires maternels et primaires en fait partie. Elle est censée s'appliquer dès que 25% des enseignants d'une école sont en grève. La commune doit alors proposer un service d'accueil pour que les parents puissent déposer leurs enfants le matin et aller travailler.

Mais dans les faits cette loi est peu appliquée. Trop compliqué à organiser assurent les maires. Exemple à Guéret : depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, aucun service minimum n'a été mis en place. Michel Vergnier, le maire, assume cette décision :

D'abord quand l'école est ouverte et qu'il y a des enseignants, l'école est tenue d'accueillir les enfants qui se présentent. C'est une obligation de l'école publique.

Selon le maire de Guéret, le problème se présente surtout quand certaines écoles sont fermées :

Nous sommes avertis 24 heures avant. Nous avons un délai de réaction extrêmement bref. Si on voulait le faire, il faudrait trouver des personnes compétentes pour accueillir les enfants [...] Il faut une garantie pour les gens qui accueillent. L'inspection d'académie a ses exigences et les parents ne souhaitent pas que leurs enfants soient confiés à "n'importe qui". Ce n'est pas péjoratif, ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire.

Ça a beau être la loi, Guéret - comme beaucoup d'autres communes - ne met donc pas en place de service d'accueil minimum.

On arrive pas à pouvoir régler ce problème d'accueil minimum. On sait que ça embête les parents mais on ne veut pas créer des conditions dans lesquels les enfants ne seraient pas en sécurité.

Ce jeudi, dans 13 écoles creusoises, les enseignants sont tous en grève. Pourtant, 4 de ces communes ne proposeront pas d'accueil minimum (Auzances, Gentioux-Pigerolle, La Courtine, Saint-Junien-la-Brugère). Difficultés d'organisation, mais aussi parfois choix politique comme dans le cas de Gentioux-Pigerolle où la mairie ne souhaite pas "casser la grève" en instaurant un accueil minimum.

Parfois les parents ne profitent pas du service minimum d'accueil

Paradoxalement, certaines communes propose parfois ce service d'accueil sans qu'il soit sollicité par les parents. C'est le cas de Saint-George-la-Pouge par exemple. En cas de besoin, la mairie peut accueillir les enfants pour les temps scolaires, mais pas pour la cantine. Au final tous les parents ont annoncé se débrouiller seuls pour cette journée de jeudi.

A contrario, à Sardent, où l'ensemble des 5 enseignants sont en grève, un accueil est mis en place par la mairie et 16 enfants seront déposés par leurs parents ce jeudi.