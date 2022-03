Pourquoi la majorité des maires sarthois ne veulent pas parrainer de candidat à la présidentielle

Pourquoi la plupart des maires sarthois refusent-ils de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2022 ? Alors que les candidats ont jusqu'à vendredi pour obtenir les 500 signatures d'élus, sur la liste des parrainages validées par le Conseil constitutionnel ne figure que 87 élus sarthois au dernier pointage contre 144 au final en 2017. Le département compte pourtant près de 400 maires mais moins d'un quart ont accepté de donner leur parrainage, les autres refusant de s'afficher pour tel ou tel candidat. Ce qui pose problème à beaucoup d'édiles, c'est que les parrainages sont publics depuis 2016 et qu'ils peuvent être perçus par les habitants comme un soutien de leur maire.

La peur de l'étiquette

C'est pour cette raison que Christophe Busson, maire de Mareil-en-Champagne, village de 388 habitants dans l'ouest de la Sarthe, ne veut pas donner sa signature. "Je suis un maire d'une petite commune rurale sans étiquette politique et le fait que ce soit rendu public, j'ai peur que ça me colle à la peau, d'être catalogué par rapport à ma prise de position". David Chollet, maire de Souligné-sous-Ballon, estime lui aussi que c'est une difficulté : "On a fait le choix avec mon équipe municipale de ne pas s'afficher politiquement. Personnellement je n'ai pas envie de voir mon nom et mon mandat de maire associer à un candidat à la présidentielle". Même si en principe "parrainer ne vaut pas soutien" dans les faits, c'est donc beaucoup plus délicat et il faudrait envisager une évolution du système estime Carole Roger, maire de Malicorne. "Je pense que ce serait opportun de le revoir. Après je n'ai pas de solution. Cela pourrait être soit le supprimer purement et simplement, soit le rendre anonyme. En tout cas, en l'état, cela me pose problème".

Une fracture entre les maires ruraux et l'Elysée

Mais le caractère public des parrainages n'est pas la seule explication. Il y a aussi une fracture entre les petits maires ruraux et l'Elysée explique Nathalie Morgant, maire de Parigné l'Evêque. "On est quand même désabusés, il faut le dire. Plus ça va et plus l'Etat nous donne des directives et des compétences sans avoir derrière les financements donc c'est compliqué pour nous. On en a un peu tous ras le bol". Nathalie Morgant aurait pu malgré tout donner sa signature mais elle avoue "ne se reconnaitre dans aucun candidat. Je n'ai envie de la donner à personne. Et pour ne rien arranger l'actualité écrase tout, il n'y pas de débats. C'est assez triste". Comme elle, David Chollet préfère être cohérent, "je ne vois pas l'intérêt de parrainer une personne si je ne la soutiens pas après jusqu'à l'élection". Bien qu'ils soient conscients de l'enjeu démocratique, ces maires sarthois ne parraineront donc aucun candidat.