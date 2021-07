Pourquoi le projet de musée national des phares à Brest pourrait être abandonné

Dès son élection le 1er juillet, le nouveau président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan a annoncé son intention de remettre en cause "si possible" la vitrine du Centre national des phares, attendue pour 2022 sur le port de Brest. La décision n'interviendra pas avant la rentrée.

Ce pourrait être la première grande décision de la nouvelle majorité de droite au Conseil départemental du Finistère. En annonçant vouloir revenir sur le projet de centre d'interprétation et de médiation du Centre national des phares, Maël de Calan a lancé un pavé dans le port de Brest. Où "le Signal" devait sortir de terre, en lieu et place de l'ancienne criée, dès l'an prochain.

Gâchis financier

"Évidemment je trouve ça dommage, réagit l'ancienne présidente (PS) Nathalie Sarrabezolles. Je ne pense pas que l'État renoncera à avoir un Centre national des phares, ça veut dire que peut-être il se construira ailleurs. Je pense que pour une histoire de principe un peu dogmatique on va remettre en cause un projet intéressant. Ce sera aussi un gâchis financier parce que les dédommagements seront assez élevés". Dans leur communiqué, les élus de gauche évoquent 2 millions d'euros de perte sèche.

Le nouveau patron du Finistère n'a pas encore fait ses comptes. "Nous ne prendrons aucune décision à la hâte avant d'avoir pris connaissance du dossier en détail et surtout d'avoir échangé autant que nécessaire avec tous les acteurs concernés", précise-t-il. L'arbitrage n'est pas attendu avant la rentrée.

Pourquoi revenir sur le projet

Le Roscovite Maël de Calan n'a jamais vu d'un bon œil ce futur centre national brestois, qui concurrence selon lui l'historique musée des phares et balises, inauguré en 1988 sur l'île d'Ouessant. Le projet de Centre national des phares (18 millions d'euros au total) prévoit d'ailleurs deux autres briques qu'il souhaite conserver : la restauration de ce musée abrité dans le phare du Créac'h et la création d'un pôle de conservation à Gouesnou, essentiel selon lui pour que les collections nationales (plus de 7.300 pièces) demeurent dans le Finistère.

Pour le nouveau patron du Finistère, le principal argument en faveur d'une révision du projet est financier : le Signal coûterait trop cher, plus de 7 millions d'euros à lui seul. Des ressources que la nouvelle majorité préfère injecter dans sa priorité du début de mandat : le handicap.

Enfin, difficile de ne pas croire que la polémique sur le lieu d'implantation du musée, qui crée un conflit d'usage sur le premier éperon du port de commerce de Brest, ait pu jouer un rôle. Depuis des mois, les personnels de la gare maritime soutenus par le syndicat CGT des Marins du Grand-Ouest alertent sur leurs conditions de travail et de sécurité, mises à mal depuis le début du chantier.

Reste à savoir ce que deviendra la friche de l'ancienne criée si le musée ne voit pas le jour. Pour la compagnie maritime Penn ar Bed et ses salariés, désireux de récupérer la totalité du premier éperon, la remise en cause du projet est une aubaine. Mais l'activité portuaire est de la compétence de la région Bretagne, et le chantier de transformation de la gare maritime -qui pourrait coûter plus de 15 millions d'euros d'après un fin connaisseur du dossier- n'était pas forcément prévu à court terme. La visite discrète du président Loïg Chesnais-Girard accompagné du maire de Brest François Cuillandre la semaine dernière est peut-être un premier signal.