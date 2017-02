Pourquoi les électeurs sont-ils séduits par le programme du Front National ?

Le Front National et ses électeurs en questions ce mercredi dans Rue de la République.

Qui sont réellement les électeurs du Front National et pourquoi sont-ils séduits par son programme ?

On pose la question à Christelle Marchand ce mercredi dans Rue de la République, votre rendez-vous politique et citoyen, mercredi entre 18h30 et 19 heures sur France Bleu Vaucluse.

Maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, elle publie un livre sur le vote FN et sur ses électeurs.