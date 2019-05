Pourquoi les panneaux des élections européennes restent à moitié vides

Vous l'avez sans doute vu dans votre commune, la plupart des panneaux électoraux pour les européennes restent vierges. Et pour cause, sur les 34 listes présentes, seules 14 ont fait imprimer des affiches.

A quelques jours du scrutin, l’élection européenne offre un drôle de visage: celles de panneaux qui restent désespérément vides. "Oui, c'est étonnant relève Adélaïde qui vient chercher sa petite fille à l'école d'Ajain. Il devrait y avoir des affiches partout, non ? "

" Ça ne m'étonne guère, assure pour sa part David, les élections européennes ne passionnent pas grand monde, commente ce père de famille, peut-être que les médias n'en parlent pas assez ? Mais bon, je viens juste de recevoir les programmes des candidats dans ma boîte aux lettres, à moins d'une semaine du scrutin, c'est déjà un peu tard.."

Si les panneaux électoraux restent muets, ce n'est pas la faute des communes: elles n'ont tout simplement pas reçu la totalité des affiches. Sur les 34 listes en présence, seules 14 ont fait imprimer le portrait de leurs candidats.

Situation agaçante alors que les communes ont elles l'obligation de mettre en place 34 panneaux électoraux. Dans nos petites communes ou nos villages, personne n'en a autant. Alors plutôt que d'acheter des panneaux qui resteront vides, on bricole.

Les tables de "la Batteuse" et l'ancien isoloir recyclés en panneaux électoraux

"On a utilisé les tables de "la Batteuse", sourit Guy Rouchon, le maire d'Ajain, vous savez ces grandes tables en bois. Elles sont accrochées a la barrière de la mairie et on a délimité 34 cases. C'est le système D mais je me suis renseigné auprès de la Préfecture: notre système est parfaitement légal, il permet à chaque parti de venir coller son affiche de campagne. Mais comme vous le voyez, les deux-tiers des panneaux restent vides."

Guy Rouchon le maire d'Ajain reconvertit d'anciennes tables en panneaux éléctoraux Copier

Même situation à quelques kilomètres de là, à Ladapeyre. "Les agents municipaux ont découpé des panneaux en bois et on a même recyclé un ancien isoloir pour accueillir la 34° liste déposée à la dernière minute, explique le maire Jacques Banville, mais bon comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de dessus, et à mon avis ça va rester vide, ce n'est pas après les élections qu'ils vont coller des affiches."

A Gouzon, pas de panneaux vides. Et pour cause le maire Cyril Victor en a installé 14, juste ce qu'il faut pour les partis qui ont imprimé leurs affiches " Un panneau officiel en métal ça coûte très cher. Quand à faire du bricolage, franchement c'est des dépenses superflues pour les communes. Je sais que la démocratie doit s'exprimer, mais enfin tout de même, quand on se présente aux élections, ayons des affiches !"

Pas beaucoup de lecture pour ce scrutin ! © Radio France - Olivier Estran

Pour certaines listes, il faudra aussi imprimer son bulletin

Si plus d'un parti sur deux est incapable de s'afficher, c'est par peur de s'endetter lourdement. Le 26 mai , il faut obtenir au moins 5% des suffrages pour décrocher un poste de député au parlement européen, et il faut au moins totaliser 3% des voix pour être remboursé de ses frais de campagne.

Bon nombre de formations ne se font guère d'illusions et font campagne principalement sur internet. Incapables de fournir des bulletins de vote dans chaque mairie, ces petits partis invitent leurs électeurs à les imprimer eux-mêmes à la maison en se connectant sur leur site internet.

On le rappelle l'élection européenne se déroule ce dimanche 26 mai en France, et il n' y aura qu'un seul tour.