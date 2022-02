Pourquoi y a-t-il désormais un QR code sur votre carte électorale ?

C'est une nouveauté : un QR code figure désormais sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et législatives. En 2022, il y a en effet plusieurs rendez-vous : le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour de l'élection présidentielle, puis les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr , et il permet d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections.

Vous pouvez ainsi en quelques clics :

vérifier votre situation électorale ;

trouver votre bureau de vote ;

vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;

effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin.

Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des élus, etc.

Par ailleurs, votre numéro national d’électeur, attribué à chaque électeur a été mis en exergue. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration. Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est composé de 8 ou 9 chiffres dans la majorité des cas. Ce numéro permet d’identifier de manière certaine un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes électorales. Il figure sur la carte électorale et peut également être trouvé en interrogeant votre situation électorale en ligne sur : https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/je-verifie-ma-situation-electorale

Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont "déterritorialisées", cela signifie que vous, « le mandant », pouvez donner procuration à un électeur, « le mandataire », qui n'est pas inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier devra tout de même se déplacer le jour du scrutin dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Au moment de remplir la demande de procuration, vous devez renseigner votre numéro national d'électeur ainsi que celui de votre mandataire.

Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Pour pouvoir voter aux prochaines élections, il est nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales de votre commune. Il est possible de s’y inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin, soit le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle. Votre inscription peut être réalisée en ligne jusqu’au sixième mercredi précédant le scrutin, soit le mercredi 2 mars 2022 pour l’élection présidentielle. Inscrivez-vous en quelques clics sur : https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/je-minscris-sur-listes-electorales

Où se procurer sa carte ?

Pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n’avez aucune démarche à faire si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par votre mairie.