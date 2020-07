On pourrait revoter pour les municipales à Laxou en banlieue de Nancy

L’élection à la mairie de Laxou du député Laurent Garcia, apparenté Modem et soutien de LREM, va être regardée de près par le juge administratif après le dépôt d’un recours de la part son adversaire, l’ancienne maire, Laurence Wieser, qui reproche notamment au député Laurent Garcia, élu avec 33 voix d’avance, d’avoir distribué des masques durant la campagne électorale.

Selon la candidate battue, Laurence Wieser « ces actes sont des pratiques d'un autre temps que je ne souhaite plus voir. Moi, j'ai eu un engagement politique justement pour faire autrement et c'est assez insupportable de distribuer des masques chirurgicaux pour faire sa campagne électorale au moment où nous-mêmes on n'en avait pas dans les services. C'est juste n'importe quoi. C'est vraiment travailler pour sa pomme et pas pour le bien commun. »

Confusion entre un député et un candidat aux municipales

L’ancienne maire de Laxou pendant six ans dit avoir apporté des preuves au juge administratif : « le fait que la distribution a eu lieu porte à confusion entre un député et un candidat aux élections municipales. Le fait qu'elle ait eu lieu, notamment de manière très large sur le territoire de Laxou. On a mis en évidence l'affichage irrégulier d'une communication quelquefois trompeuse. Il y a plusieurs éléments dans le dossier ».

Lors de l'installation du conseil municipal de Laxou, Laurence Wieser avait déjà eu des mots assez brutaux dans sa déclaration en s'adressant à Laurent Garcia : « La démagogie avec laquelle vous avez traité durant ces 3 dernières années le projet de rénovation urbaine des Provinces en attisant les peurs et en exploitant la faiblesse des personnes fragiles sont des méthodes indignes d'un élu de la République que je continuerai de combattre y compris en tant que citoyenne.

Trois mois d'enquête

Le clientélisme dont vous avez fait preuve durant ces 3 années et tout particulièrement durant la période de confinement et ce dernier mois de campagne n'ont fait que renforcer notre conviction que nous avions fait le bon choix : celui de nous écarter de vous, celui de défendre des valeurs exemptes de ces relents d'un autre temps ».

L’enquête pourrait durer trois mois. Le maire de Laxou, Laurent Garcia, n'a pas souhaité réagir sans avoir reçu la notification du recours administratif qui a été déposé vendredi 3 juillet.