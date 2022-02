Poutine est un "grand dirigeant" qui a "violé le droit international" estime la patronne du RN en Gironde

Marine Le Pen juge "indéfendable", l'offensive menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Pourtant, par le passé, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle l'a souvent cité en exemple pour son nationalisme. Le président russe est un "grand dirigeant" déclare ce lundi matin sur France Bleu Gironde, Edwige Diaz, déléguée départementale du RN en Gironde, porte-parole de Marine Le Pen.

Elle rappelle toutefois que "Marine Le Pen, dès le début, a condamné sans réserve et sans aucune ambiguïté, l'attitude de monsieur Poutine qui a clairement violé le droit international et qui a ainsi rompu l'équilibre de la paix qui était alors de mise en Europe". La représentante du RN en Gironde plaide pour une solution diplomatique à la crise russo-ukrainienne, "parce que vous le savez. Marine Le Pen est partisane de la diplomatie et pas de la guerre", ajoute-t-elle. Quant aux sanctions prises par l'Occident à l'encontre de la Russie, "il ne faut pas qu'elles se retournent contre les Français, explique Edwige Diaz. On a tous en tête l'embargo russe de 2014 qui avait clairement porté atteinte à nos agriculteurs".