Pouvoir d'achat en Limousin : Albin Freychet (RN) et Claire Martin (LREM) ont des recettes différentes

Le pouvoir d'achat est le sujet n°1 de préoccupation des français. En cette période de campagne présidentielle, deux personnalités politiques limousines étaient invitées à venir en parler sur France Bleu Limousin ce jeudi .

Claire Martin en défenseure des mesures déjà prises par le gouvernement

Invitée à 7h45, Claire Martin, référente pour la République en Marche (LREM) en Haute-Vienne, a d'abord surtout défendu l'actuelle politique du gouvernement, évoquant notamment "le bouclier tarifaire qui a permis la limitation de l'augmentation électricité de 4%", ou encore le chèque inflation (100 euros) "qui a permis à 38 millions de Français d'en bénéficier", ou encore la remise de 15 centimes sur le litre d'e carburant annoncée pour le 1er avril, et qui représente selon elle "un effort de 2 milliards pour limiter justement cette inflation de l'essence". Interrogée sur une éventuelle baisse des taxes sur les carburants, Claire Martin a indiqué qu'à ses yeux, "cette remise de 15 centimes (représentait) une baisse de taxes" et que non, "il n'y aura pas baisse de TVA" sur les produits pétroliers.

Elle a enfin expliqué que pour gagner en pouvoir d'achat, "il faut mieux rémunérer le travail" mais qu'"il faut travailler davantage" précisant que "les mesures seront détaillées justement dans dans l'après midi".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Albin Freychet plaide pour une hausse des salaires et une baisse des taxes

A l'inverse, Albin Freychet, conseiller régional et délégué du Rassemblement National (RN) en Haute-Vienne a lui plaidé pour une baisse des taxes sur les produits pétroliers. Invité de 8h15 sur France Bleu Limousin, il a notamment expliqué considérer "_que l'énergie est un bien de première nécessité, qu'_il faut baisser la TVA de 20% à 5,5% et cela permettra de rendre du pouvoir d'achat aux français". Plus largement "l'ensemble des mesures que nous proposons, à savoir la baisse de la TVA sur l'énergie, la privatisation de l'audiovisuel public et la renationalisation des autoroutes, cela permettra d'apporter environ entre 150 et 200 euros par mois de pouvoir d'achat direct aux français. C'est leur argent qu'on leur rend. On ne prend pas d'une main pour redonner de l'autre" a-t-il insisté.

Albin Freychet a également plaidé pour une augmentation massive des plus bas salaires, et globalement une "_augmentation de 10% des salaires_, exonérée de charges patronales". Est-ce que les patrons seront pour autant enclins à augmenter les salaires de 10% ? "Comme les responsables d'entreprises ont une fiscalité énorme sur les salaires, ils sont assez bloqués, donc on leur permettra d'avoir des marges de manœuvre pour pouvoir augmenter les salaires de manière décente" a-t-il répondu. Il a enfin précisé que ce problème de pouvoir d'achat, et notamment de prix de l'essence était en ce moment "dans toutes les conversations", notamment dans des régions comme la nôtre, où "les gens ont besoin d'utiliser leur véhicule. Donc, ils ont besoin effectivement de cette diminution parce qu'ils n'ont pas d'alternative possible" a-t-il notamment expliqué.