Pouvoir d'achat : "On est un des pays qui protège le plus les familles" assure Emmanuel Macron sur France Bleu

Emmanuel Macron était l'invité exceptionnel de Ma France sur France Bleu ce mardi. Le chef de l'Etat a répondu aux questions des auditeurs pendant une heure. Maryse, boulangère depuis 40 ans et auditrice de France Bleu Nord, a interpellé le président-candidat sur son pouvoir d'achat. "Le coût du gasoil, le coût de l'électricité et de la farine créent de gros problèmes" a t-elle lancé, confiant également qu'elle se sent oubliée par le gouvernement.

"On a mis le paquet sur ce sujet des prix"

"Vous aidez les grandes entreprises mais nous petits commerçants, on nous oublie". Sur France Bleu, Maryse a tenu à interpeller le chef de l'Etat alors que cette boulangère du nord de la France subit la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, une hausse liée notamment à la guerre en Ukraine. En réponse, Emmanuel Macron a indiqué que, pendant la crise sanitaire, l'Etat "a aidé d'abord et avant tout nos indépendants et nos PME avec les mécanismes d'aides, de prêts, mais aussi de solidarité et beaucoup de mécanismes qui n'avaient jamais existé pour eux". Le président-candidat a également rappelé les mesures d'aides mises en place pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie : "On a mis en place un bouclier, ce qui est un très gros investissement qu'on assume. On l'a fait pour les particuliers, donc les ménages, les familles, et on l'a fait aussi pour les TPE, PME, donc les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises".

"On a plutôt demandé des efforts aux grands groupes puisque l'on a demandé un effort à EDF" a-t-il répondu à Maryse "Quand je regarde tous nos voisins, on est un des pays qui protège le plus". Concernant le prix des carburants, Emmanuel Macron a rappelé le bilan du gouvernement. Nous avons "mis en place le chèque inflation, les indemnités kilométriques. On a mis en place un système de baisse de 15 centimes d'euro (remise sur les prix des carburants, à partir du 1er avril, ndlr) . En plus de cela, le Premier ministre demande un effort aux producteurs et distributeurs pour baisser encore les prix à la pompe dans les prochaines semaines"

Normalement, on va voir le prix baisser grâce à cet effort

Emmanuel Macron veut la mise en place d'un chèque alimentaire

Au micro de France Bleu, le président-candidat Emmanuel Macron a réaffirmé son intention de vouloir mettre en place un chèque alimentaire "pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts" alors que "la France va être confrontée à une crise alimentaire mondiale" à cause de la guerre en Ukraine "compte tenu du fait que l'Ukraine, mais aussi la Russie, sont des véritables greniers pour l'alimentation internationale". L'objectif est d'"inciter aussi plutôt à acheter en circuit court et à acheter français". Emmanuel Macron n'a pas précisé les modalités de ce chèque alimentaire.

Nous ne sommes plus maîtres de notre vie

Le chef de l'Etat souhaite également moins dépendre de ces matières premières "qui viennent parfois du bout du monde". Pour lui, cette situation n'est pas tenable car "à la moindre crise, nous avons nos prix qui s'envolent. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie". Par exemple, 17% du gaz naturel français est importé de Russie, quand près de 10% du pétrole français était russe en 2021. Pour moins dépendre des autres pays sur la question des énergies, Emmanuel Macron estime qu'"il faut investir pour moins dépendre et réussir à davantage produire sur notre sol de l'électricité". Il veut notamment en discuter au niveau européen : "Je vais me battre pour l'obtenir en Europe parce que ça, c'est un combat européen pour faire l'Europe très concrète et réussir à accélérer la transition pour moins dépendre de ces énergies".