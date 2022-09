Un journée de mobilisation à l’appel des principaux syndicats ce jeudi 29 septembre. Les revendications reposent principalement sur une revalorisation salariale, ainsi que sur les réformes du chômage et des retraites. De nombreux secteurs seront impactés. A Toulouse, la manifestation partira à 14h.

Pouvoir d’achat et retraites : des cortèges fournis attendus à Toulouse et en Occitanie

Pouvoir d'achat, droits des travailleurs et réforme des retraites : ce sont les trois axes qui vont pousser dans la rue les manifestants ce jeudi. Un appel à la grève générale et nationale qui a été est lancé par plusieurs syndicats : CGT, FSU et Solidaires ainsi que par les organisations de jeunesse.

Très peu de TER

De nombreux secteurs seront impactés. A la SNCF, plusieurs syndicats appellent à participer au mouvement. La circulation des trains TER sera très perturbée. Pas de circulation de trains de Toulouse à Auch par exemple ce jeudi. Pas de train entre Toulouse et Albi / Rodez. Sur cette ligne les quelques trains s’arrêteront à Gaillac. En revanche, la circulation des trains TGV devraient être quasiment normal.

Dans les écoles, plusieurs syndicats d'enseignants ont relayé cet appel à la grève. C’est le cas également dans nombreuses branches de la fonction publique. Les nombreux appels à la grève ont aussi déposé dans le secteur privé. C’est le cas par exemple dans le Tarn dans des entreprises comme la Safra, la verrerie VOA ou encore chez Enedis ou Bigard à Castres.

Nombreux rassemblements

La CGT annonce des manifestations dans toute l’Occitanie. À Toulouse, le cortège partira à 14 heures d’Arnaud-Bernard, pour se diriger vers le Monument aux morts. A Albi, le rendez-vous est donné à 14h30 sur la place du Vigan. A Castres, les manifestants se réuniront en fin de matinée à 11h place Soult. A Montauban, le rendez-vous est donné à 12h30 sur le square picard. A Pamiers, les manifestants se retrouveront à 14h place Mercadal. Des rassemblements sont aussi prévus à Auch, Carcassonne, Saint-Gaudens, Luchon ou encore Narbonne