Pouvoir d'achat : l'Assemblée vote la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales

Après des débats longs et houleux sur le projet de loi pouvoir d'achat, les premiers moments d'union mercredi soir à l'Assemblée Nationale. Les députés votent à 296 voix pour, 103 abstentions et deux votes contre, la revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales de 4%, avec rétroactivité au 1er juillet 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sont concernés dans le détail, les allocations familiales et minima sociaux comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), les bourses étudiantes sur critères sociaux, les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base et l'allocation adulte handicapé (AAH).

Déconjugalisation de l'AAH

L'AAH sera également déconjugalisée, comme réclamé depuis des années par les associations et les oppositions. Les revenus du conjoint ne seront donc plus pris en compte dans le calcul de cette prestation. Une mesure adoptée à l'unanimité par les députés, contrairement aux autres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Nupes s'est largement abstenu de voter les revalorisations de 4% par exemple, puisqu'en "dessous de l'inflation" explique Adrien Quatennens, député insoumis du Nord. L'examen du projet de loi pouvoir d'achat se poursuit et se termine jeudi.

Les députés enchaînent avec le projet de budget rectificatif

La bataille sera encore plus acharnée ces prochains jours, pronostique le Parti Socialiste. Avec l'examen jusqu'à ce weekend du budget rectificatif 2022 et ses mesures sur le carburant. Sur ce sujet en particulier, le gouvernement est prêt à abandonner son indemnité carburant ciblée sur les travailleurs modestes et les gros rouleurs, au profit d’une augmentation et d'une prolongation de la remise à la pompe de 18 centimes par litre d’essence. Tout ça, dans le but de trouver un accord avec les députés LR à l'Assemblée.

Pas d'accord en vue en revanche sur "la taxe de superprofits", soit les bénéfices des géants de l'énergie et du transport profitant des crises. Une idée poussée par la gauche, le RN et même LR et une douzaine de LREM.