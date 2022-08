Pouvoir d'achat : le second volet de mesures définitivement adopté par le Parlement

Après trois semaines de débats acharnés à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Parlement a finalement adopté ce jeudi 4 août en fin d'après-midi le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat. Ces mesures, inscrites dans le budget rectifié pour 2022, ont à nouveau été examinées par une commission mixte paritaire pour que les deux chambres s'accordent. L'Assemblée nationale a approuvé le texte par 292 voix pour, 120 contre et 98 abstentions. Les sénateurs ont, eux, validé le budget rectifié par 222 voix contre 97, avec le soutien notamment de LR, des centristes et du groupe RDPI à majorité En Marche. La gauche a voté contre. Mercredi, le Parlement avait adopté la première série de mesures de la loi d'urgence sur le pouvoir d'achat.

Les principales mesures du second volet

Ce second volet de mesures représente une enveloppe de 44 milliards d'euros. Plus d'un quart, soit 9,7 milliards sont destinés à financer la renationalisation à 100% d'EDF.

Un milliard d'euros est également destiné à la prime de rentrée exceptionnelle. Sur cette dernière, un terrain d'entente a été trouvé, la prime de 100 euros sera finalement versée aux bénéficiaires des minima et également à ceux bénéficiant de la prime d'activité.

Le projet de budget rectifié de 2022 contient en outre une enveloppe de 600 millions d'euros à destination des collectivités. Celle-ci va permettre des les aider à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, la hausse du point d'indice des fonctionnaires et la hausse du RSA.

Parmi les autres mesures se trouvent la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise sur le carburant à hauteur de 30 centimes par litre en septembre et octobre, puis 10 centimes en novembre et décembre.

Enfin, le texte valide la possibilité pour les entreprises volontaires de racheter des RTT à leurs salariés et ce jusqu'à la fin de l'année 2025.

Nouvelles passes d'armes et nouvelle commission mixte paritaire

Comme pour le premier volet de mesures adopté définitivement mercredi, il a fallu accorder ses violons. Sur ce second volet, les députés et les sénateurs sont tombés d'accord sur un texte commun mercredi dans la soirée mais il a fallu, encore une fois pour le gouvernement, négocier.

L'un des sujets au cœur des débats a été la prime de rentrée exceptionnelle. Le Sénat, à droite, voulait l'augmenter de 50 euros mais la réserver aux travailleurs modestes c'est à dire les seuls bénéficiaire de la prime d'activité. L'amendement des sénateurs LR a fait bondir la gauche. Un compromis a été trouvé : une prime de 100 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux et également à ceux touchant la prime d'activité.

Autre sujet de discussion lors de la commission mixte paritaire, la mise en place d'une carte vitale biométrique, mesure adoptée. Elle a été imposée par le sénateur de Vendée Bruno Retailleau (LR) comme condition sine qua non à la réussite de la commission mixte paritaire.

En revanche, il n'y aura pas de taxe exceptionnelle sur les superprofits des grands groupes. La mesure était réclamée par la gauche et l'extrême droite. Le système existe déjà chez nos voisins en Grande-Bretagne et en Italie. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a balayé d'un revers de manche, il faut selon lui "arrêter le reflexe pavlovien de la taxe". Le sujet est toutefois loin d'être clos, après les bénéfices nets de TotalEnergies au deuxième trimestre (5,7 milliards d'euros) il pourrait revenir dès l'automne au palais Bourbon et au palais du Luxembourg.

Ce jeudi matin, chez nos confrères de France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet et députée des Yvelines (Renaissance) a affiché sa satisfaction : "c'est un excellent signe que nous envoyons à nos concitoyens, la démocratie fonctionne". De son côté, le député de la Somme François Ruffin (LFI), n'a pas caché sa déception et sa colère : "là ce qui est organisé c'est une baisse du pouvoir d'achat" a-t-il estimé sur l'antenne de France Info.