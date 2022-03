Pouvoir d'achat : Quel programme pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ?

Prix de l'énergie, salaires, retraites : quelles sont les propositions des candidats Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2022 ? Leurs soutiens en Côte-d'Or ont accepté d'en débattre. Dominique Bourgois conseiller régional RN, et Arnaud Guvenatam, de la France insoumise.

France Bleu Bourgogne : À La France insoumise, vous proposez tout simplement de bloquer les tarifs : 1,40€ le litre de carburant, par exemple. C'est le prix d'avant la crise du covid.

Arnaud Guvenatam : Tout-à-fait, par décret. Parce que la ristourne que le gouvernement propose de 18 centimes c'est quelque chose qui ne sera pas payé par les entreprises pétrolières. Donc, vu que Total, notamment, a été un profiteur de crise, a multiplié les bénéfices pendant la crise, on estime que par le blocage des prix, ce sera aux producteurs de payer et de soulager de façon bien plus importante le pouvoir d'achat des Français avec le litre à 1 euro 40.

France Bleu Bourgogne : Marine Le Pen plutôt favorable à une baisse de la TVA sur ces produits énergétiques qu'elle elle veut faire de ces produits des produits de première nécessité

Dominique Bourgois : On est plutôt sur la dimension structurelle du prix, c'est à dire toucher la TICPE qui avait augmenté fortement sous Emmanuel Macron entre 2015 et 2018. Ça, c'est le premier niveau de la taxation du brut. Et le deuxième niveau, c'est effectivement la TVA qu'on pourrait ramener de 20% à 5,5%

C'est viable économiquement pour l'État ?

DB : Pour l'État, il y a encore 5,5% de TVA qui rentrent dans les caisses avec de toute façon évidemment, des compensations. Bien sûr, c'est une absence de recettes fiscales qui sera compensée par d'autres recettes.

AG : Quand on joue sur la TVA, c'est sur les caisses de l'Etat qu'on joue. Donc l'idée, c'est justement de ne pas appauvrir l'Etat en privatisant, et de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc, c'est pour cette raison que sur ce stock de bénéfices de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont été faits par les producteurs, c'est effectivement là qu'on veut aller chercher.

Sur les produits de première nécessité, les dépenses incompressibles pour nos concitoyens dans le caddie, à la sortie des supermarchés. Que propose Marine Le Pen ?

DB : Marine Le Pen propose tout simplement de ramener les produits de nécessité de première nécessité, y compris l'énergie, mais aussi les produits alimentaires, les produits de santé à 5,5% au lieu de 20% actuellement et sur une centaine de produits qui sont prédéterminés.

AG : Mauvaise idée. Encore une fois, la baisse de la TVA, c'est l'appauvrissement de l'État. Ce qu'on constate, c'est que, par exemple, sur les paquets de pâtes, il y a une marge entre la production et la vente ou les intermédiaires prennent des marges énormes. C'est la grande distribution. Nous, on veut aussi jouer sur les options, sur les profits de la grande distribution. On veut aussi permettre le blocage des prix dans un certain nombre de fruits et de légumes de saison. De telle sorte que quand on voit les pubs à la télé, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Il faut avoir une alimentation saine et qu'on est pas en capacité de pouvoir payer ses fruits et légumes à ses enfants. On culpabilise. L'idée, c'est de pouvoir donner accès à de la nourriture saine à la majorité de la population. Et ça passe là encore, non pas par le fait de taper les agriculteurs et les producteurs, mais d'aller à un moment donné limiter les marges de la grande distribution.

DB : Je relève par contre que l'autoritarisme est plutôt du côté de la France insoumise.

AG : Dès 1986, les prix étaient encadrés par l'Etat. En 1986, il me semble pas qu'on ne s'était pas non plus écouté. Il me semble quand même que le pouvoir d'achat des Français était était de toute façon beaucoup plus important. On n'avait pas 8 millions de pauvres ou 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire dans les années 80. Or, maintenant, on est dans une situation d'urgence sur laquelle il faut apporter des réponses concrètes.

Le pouvoir d'achat, ça commence aussi dans l'entreprise ou là où sont versés les salaires. Première mesure pour Jean-Luc Mélenchon en augmentant un SMIC à 1400 euros. Une mesure financée. Comment?

Déjà par décret, puisque de toute façon, c'est juste une écriture qui nous permet de faire augmenter le salaire minimum. Alors ça crée une difficulté sur les TPE et les PME, mais sur laquelle on a une réponse qui était déjà celle de 2017 : C'est la création d'un fonds de péréquation et de solidarité entre les entreprises, c'est à dire que les très grosses entreprises qui sont en plus avec des impôts sur les sociétés comparativement aux petites et moyennes entreprises moins taxées. C'est le fait de les faire cotiser à ce fonds de péréquation, de telle sorte que l'augmentation des salaires des TPE et les PME ne grèvent pas ni le carnet de commande, ni les finances, ni la trésorerie.

Même philosophie on fait payer les plus gros.

Écoutez, il y a 250 milliards de patrimoine qui ont augmenté pendant la crise autour de cinq personnes, il y a un moment donné, il est temps de partager parce qu'il y a une urgence.

Ça vous parait faisable, ça, Dominique Bourgois ?

DB : Pour moi, c'est compliqué, en fait. Et puis surtout, le risque de l'augmentation du SMIC, c'est l'effet domino avec l'ensemble des revenus. Je pense qu'il y a d'autres méthodes qui consistent à donner du pouvoir d'achat. L'allégement des taxes sur les salaires, en exonérant ou en réduisant le montant de la taxation sociale qui pèse sur les salaires bruts.

AG : C'est quoi que vous appelez les taxes sociales ?

DB : Les taxes sociales, c'est les 47 ou les 48% qui pèsent sur tous les salaires. Quand vous avez 1500 de brut, vous avez effectivement à la fois les taxes, retraites et les taxes de sécurité sociale, mais aussi la CSG, la CRDS, etc. Autant d'éléments qui sont des éléments parasites. Je rappelle d'ailleurs que pour ce qui concerne la dette sociale, elle a déjà été largement payée et pour autant, ses cotisations, CRDS, CSG continuent à être maintenu à des niveaux élevés.

AG : Donc que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien ce qui est proposé par le rassemblement national, c'est de faire baisser le salaire brut. Or le brut du salaire, c'est de la cotisation. Ca va encore trouer les caisses, que ce soit de la Sécurité sociale, que ce soit notre système de retraites. La solution, elle n'est pas là. Ces gens détricotent l'Etat. C'est pour ça que le projet de Marine Le Pen, c'est le projet économique d'Emmanuel Macron, le racisme en plus. Donc, en fait, il y a pas tellement différent sur le plan économique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si les gens veulent vraiment avoir une augmentation des salaires, qu'ils soient payés par ceux qui ne doivent pas bénéficier de leur propre salaire, puisque là, on parle d'une augmentation de salaire que les gens se payent eux mêmes. C'est ça que ça veut dire dans cette logique là. Eh bien, il y a un autre vote, c'est le vote Jean-Luc Mélenchon.

DB : On voit bien qu'il y a une lecture qui est complètement désordonnée de la part de la France insoumise et d'ailleurs, rien que dans la terminologie la France insoumise. Et ça veut dire qu'on est en réaction permanente et dans le coup d'État permanent.

Vous êtes à peu près d'accord sur un sujet : les retraite. Vous êtes pour un départ à la retraite à 60 ans pour Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à 62 ans, mais à partir de 60 ans pour Marine Le Pen. En revanche, c'est sur le niveau des pensions que vous vous différenciez, 1400 euros, Là aussi, c'est en fait le niveau du SMIC augmenté pour Jean-Luc Mélenchon.

AG : C'est pour une retraite complète avec 40 annuités de cotisation et pour les gens qui n'auraient pas pu avoir ce cadre. Moi, dans ma parentèle, des gens qui n'ont pas réussi à avoir leurs 40 annuités de cotisation, eh bien c'est au niveau de 1063 euros par mois.

DB : On est à 60 euros près. Mais effectivement, là dessus, on peut, on peut considérer que les retraites sont anormalement basses dans tous les cas. Ce qui importe pour nous, le rassemblement national et la proposition de Marine Le Pen, c'est aussi l'indexation des retraites sur l'inflation, là aussi, c'est une forme de maintien du pouvoir d'achat.