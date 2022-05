Annonay : avant le Travail, courte pause pour le Ministre-candidat Olivier Dussopt en Ardèche

Tout juste promut Ministre du Travail, du plein emploi et de l’Insertion et en campagne pour les élections législatives, Olivier Dussopt était ce dimanche 22 mai dans sa ville natale d'Annonay en Ardèche. Ce lundi il siège au premier conseil des ministres du gouvernement Borne.

Olivier Dussopt était ce dimanche 22 mai dans sa ville natale d'Annonay en Ardèche. Un moment de détente et de rencontre avec les habitants avant de recevoir ce lundi les clés du ministère du Travail, du plein emploi et de l’Insertion et d'assister au premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Egalement candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin sur la 2e circonscription de l'Ardèche, Olivier Dusspot, accompagné de sa suppléante Laurence Heydel Grillere explique qu'en cas de victoire "ils assumeront leurs responsabilités".

"Détermination, humilité et reconnaissance"

Olivier Dussopt n'hérite pas du ministère le plus facile avec de grands chantiers en perspective et des reformes qui risquent de remettre en tension les Français. Mais l'ancien maire d'Annonay, explique savoir tout l'engagement que nécessite ce ministère. "Je suis déterminé car les objectifs sont nombreux. Il y a le plein emploi, le développement de l'apprentissage, de la formation. Il faut donner une chance à chacun. Il y aussi de grands chantiers de reformes, d'équilibre économique comme celle des retraites ou de l'insertion. Mais tous les chantiers sont importants." Le Ministre dit vouloir trouver dans les mois qui viennent les solutions les plus partagées possibles.

Un ministre candidat aux élections législatives

En cas de victoire sur la 2e circonscription de l'Ardèche, Olivier Dussopt cumulerait le poste de Ministre et le mandat de député à l'Assemblée nationale. Un équilibre délicat à trouver dans lequel sa suppléante Laurence Heydel Grillere aura une place prépondérante. "Si les électeurs nous font confiance en juin prochain, nous nous bâterons ensemble pour que la voix de l'Ardèche soit entendue". Le ministre ne renoncera donc pas au mandat de député mais confirmant que sa n°2 siègera pour lui dans l'hémicycle. "Tout se ferait dans un lien permanent entre nous". En cas de défaite lors des élections législatives, le ministre candidat devra démissionner de son ministère. "C'est une tradition républicaine" à laquelle l'Elysée ne dérogera pas. "Les seuls qui décident de qui reste au gouvernement sont le Président et la Première ministre. Mais je le répète, nous faisons campagne pour gagner".

En attendant, Olivier Dussopt doit rencontrer ce lundi 23 mai à 9h00 l'ex-ministre du Travail Elisabeth Borne devenue cheffe du gouvernement , pour la passation de pouvoirs au Ministère du Travail.