"Provocation", "écart de langage" : les parlementaires de la Manche réagissent aux propos d'Emmanuel Macron

La déclaration d’Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France enflamme la classe politique depuis mardi soir, interrompant même l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal dans la nuit de mardi à mercredi à l’assemblée nationale. Les débats ont repris ce mercredi après-midi.

Dans une réponse à une question d'une lectrice qui pointait du doigt les non-vaccinés, le chef de l'Etat déclare avoir "très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout".

Bertrand Sorre, député LREM de la Manche : "certainement un écart de langage"

« Le mot emmerder, même si on l’emploie au quotidien, n’a vraisemblablement pas à être utilisé par un chef de l’Etat. Ce sont les propos d’un président dans un contexte très précis face à des soignants qui expriment leur détresse."

"C’est certainement un écart de langage, mais pour autant ça ne doit pas être utilisé à des fins politiques pour freiner un texte qui doit protéger la santé des français »

Jean-Michel Houllegatte, sénateur PS de la Manche : "il n'a pas à considérer les non-vaccinés de cette façon"

« Le président de la République est le garant de l’unité de la Nation. Il ne doit pas être dans la provocation. Moi je suis personnellement pour l’obligation vaccinale, ce n’est pas le choix du Président de la République, donc les non-vaccinés ne sont pas hors la loi, il n’a pas à les considérer de cette façon."

"Quand on est dans la radicalisation, ça ne peut que renforcer les comportements extrêmes. On peut être inquiet pour la sérénité du débat politique et éventuellement des menaces qui pèsent sur ceux qui devront prendre position. »

Philippe Bas, sénateur LR de la Manche : "une violence verbale indigne"

Philippe Gosselin, député LR de la Manche : "pas digne des fonctions présidentielles"