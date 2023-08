Préférendum : à quoi réfléchit le gouvernement ?

Le préférundum, le principe a été avancée en début de semaine par le porte-parole du gouvernement, alors invité de BFM TV. Derrière ce terme, se cache l'idée de tester plusieurs sujets auprès des Français, en même temps, au cours d'un même scrutin. Dans l'isoloir, les votants pourraient s'exprimer sur des questions liées à la politique économique, sociale ou encore environnementale du pays. Sur leur bulletin se trouverait alors une réponse à choix multiple et non les habituels "oui" ou "non".

Cette méthode a pour avantage, selon Olivier Véran, d'éviter un vote de sanction, puisque le gouvernement cristallise souvent les colères. "Le reproche que l'on fait souvent au référendum, c'est qu'on dit que les Français vont voter pour ou contre celui qui pose la question", explique-t-il. Le projet en lui-même passe donc au second plan. "Peut-être qu'en posant plusieurs questions, les gens vont pouvoir se lâcher sur un item et répondre aussi sur le fond, sur l'ensemble des autres questions", a-t-il complété. Le gouvernement pourrait y trouver un bon moyen d'apaiser la crise démocratique.

"Le jugement majoritaire" défendu un collectif citoyen

Cette méthode, inventée par deux directeurs de recherche du CNRS, est notamment défendue par un collectif citoyen crée en 2018. "Mieux voter" met en avant "le jugement majoritaire". A la question posée, le votant répond par des appréciations, ce qui ouvre le débat. Fini donc avec le "oui" et le "non", place à "insuffisant", "à rejeter", "très bien" ou encore "excellent". La suggestion qui reçoit le plus mentions positives est celle choisie.

Si l'hypothèse semble sur la table, elle reste floue pour le moment. Olivier Veran a également précisé qu'il n'y a actuellement aucun calendrier de mise œuvre, la priorité étant la réunion de ce mercredi avec les différents partis.

En France, le référendum est peu employé par les présidents de la République. Le dernier en date remonte à 2005. Jacques Chirac était le chef de l'Etat. Les Français avaient dit non à la création d'une Constitution européenne.