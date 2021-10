Premier bilan après 15 mois de mandat pour le maire d'Auxerre Crescent Marault

Les avis des auxerrois sont partagés après 15 mois de mandat de la nouvelle équipe menée par Crescent Marault. Beaucoup évoquent un manque de communication et ne voient pas de changement. Invitée de France Bleu Auxerre à 7h45, le maire LR assume et promet des changements visibles dans les prochains mois.

France Bleu Auxerre : Pourquoi est-ce que l'on ne vous voit pas beaucoup en ville ?

Crescent Marault : C'est la vérité , on ne me voit pas. C'est un choix. Parce que l'on travaille énormément. On a vécu une crise sanitaire sans précédent. Tout le monde a été mis à rude épreuve, les citoyens, les agents et les élus. On a profité de la période pour travailler et préparer le projet de territoire. On est en train de voir comment aménager ce projet pour les dix prochaines années.

On ne veut pas faire d'effet d'annonce. On communiquera sur les projets quand nous aurons la certitude qu'ils se réaliseront. Je suis optimiste. Nous ferons quelques communications dans les prochains mois sur des projets ambitieux qui se réaliseront en 2022 ou 2023. Le maire travaille.

Il n' y a plus de conseil de quartier ?

J'appelle çà la démocratie de proximité. Le conseil de quartier c'est encore mettre un écran entre l'élu et le citoyen et moi je préfère le contact direct. J'irai au contact des citoyens.

Pourquoi l'Office municipal des sports a t-il perdu son coordinateur fin septembre ?

Comme pour les conseils de quartiers, je ne vois pas pourquoi on créée des intermédiaires entre les associations et les collectivités. On reproche cet éloignement entre les élus et les citoyens, moi je veux rapprocher l'élu du citoyen.

Mais cela remet en cause l'accompagnement des clubs ?

C'est le rôle des collectivités. Je ne vois pas pourquoi on va le faire porter par une structure dont historiquement ce n'était pas la vocation. Historiquement sa vocation était d'encadrer les éducateurs sportifs. Ils font partie aujourd'hui des effectifs de la ville. On est dans une suite logique.

Le prochain gros chantier ce sera quoi ?

Le conservatoire, la salle Vaulabelle, ce sont les deux chantiers que l'on a pu mettre en avant grâce au plan de relance de l'Etat, au plan d'accélération de la région avec la participation du conseil départemental. Hier j'étais sur le développement économique, j'espère pouvoir faire des annonces en janvier ou février.

Cinq membres de la majorité sont partis depuis votre installation, pourquoi ?

En nombre c'est peut-être plus que l'opposition (3 membres NDLR) mais en proportion c'est beaucoup moins. Le contexte fait que l'on a jamais vécu une telle tension en tant qu'élu. Je pense que la fonction d'élu est de plus en plus difficile et de plus en plus contraignante. On a de jeunes élus, il faut les former. Certains accrochent d'autres qui trouvent la tâche trop difficile. C'est à moi aussi de les accompagner. On forme les élus régulièrement parce que la fonction est de plus en plus difficile à assumer.