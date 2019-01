Orientations budgétaires et gilets jaunes : premier conseil municipal de l'année à Saint-Étienne

Le premier conseil municipal de Saint-Etienne se tenait lundi soir. Les conseillers ont notamment débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2019. L'actualité s'est aussi invitée dans les discussions, avec le mouvement des "gilets jaunes" et le grand débat.

Saint-Étienne, France

Les conseillers municipaux de Saint-Étienne se sont réunis pour la première fois de l'année ce lundi soir. À l'ordre du jour notamment, le débat d'orientation budgétaire. Un budget une nouvelle fois contraint par la baisse des dotations de l'Etat. Elle se traduit par 14,5 millions d'euros de moins par an pour la municipalité. Mais pour la compenser, pas question d'augmenter les impôts, martèle la majorité municipale, qui précise tenir cet engagement "pour la cinquième année de suite". "Si nous avions voulu ne rien changer au train de vie du fonctionnement municipal, ça aurait été une augmentation d'impôts de 20%, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans d'autres villes", commente le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau.

Il assure que malgré ce contexte,"aucun projet programmé n'a été abandonné et que tous seront menés d'ici la fin du mandat". Le maire de Saint-Étienne rappelle que l'enveloppe exceptionnelle de 36 millions d'euros débloquée en juillet 2018 par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour les projets stéphanois a aidé. Sans ça, le projet de nouvelle patinoire aurait été laissé de côté. Quant aux investissements qui seront bien réalisés par la Ville en 2019, ils atteignent 49 millions d'euros. Un niveau "soutenu" rendu possible par une gestion très rigoureuse du budget de fonctionnement stéphanois, "dans chacune des décisions qui sont prises", explique la majorité. L'opposition municipale de gauche s'étonne de ce niveau d'investissement. Elle soupçonne une diminution du nombre d'agents en contrepartie, ou un recours plus important que les années précédentes à l'emprunt.

Le budget de la Ville de Saint-Étienne sera voté lors du conseil municipal de février.

Un conseil municipal sur fond de gilets jaunes

La politique nationale et le contexte social ont fait irruption : dès le début des débats : l'élue écologiste Stéphanie Moreau a renoncé le fait que le gilet jaune qu'elle gardait dans son sac à main lui avait été confisqué par les policiers municipaux à l'entrée de l'Hôtel de ville. Mais surtout à la fin du conseil municipal puisque et le Rassemblement National et la majorité ont soumis au vote des vœux reprenant à leur façon les revendications des gilets jaunes.

Le texte du groupe Bleu marine est simple : pour la mise en place immédiate de la proportionnelle aux élections législatives, du référendum d’initiative citoyenne et pour la réindexation des retraites sur l'inflation. Sauf que selon le maire Gaël Perdriau, c'est trop "court", justement, trop "restrictif" et "populiste". Avis partagé par la gauche et notamment par le parti communiste qui dénonce en outre la volonté continue selon lui du Rassemblement national à récupérer le mouvement des gilets jaunes. Le vœu est donc rejeté.

En revanche, celui de la majorité fait débat : lui, il ne propose pas des réponses clefs en main, mais des pistes de travail pour le grand débat : sur le pouvoir d'achat, sur la Ve République et sur le référendum d'initiative citoyenne. Mais entre les lignes, l'opposition voit une remise en cause des 35h, du pouvoir judiciaire, et regrette qu'il n'y ait pas un mot sur l'ISF, la fraude fiscale ou les retraites. Le texte est malgré tout adopté grâce aux voix de la majorité et des élus du groupe divers-gauche.

Le seul point sur lequel s’accordent pratiquement tous les élus, c'est qu'il faut laisser s'exprimer les Français et faire le bilan du grand débat dans deux mois.