Premier meeting de Nicolas Florian pour les municipales : "une ambition élevée pour Bordeaux"

L'actuel maire LR de Bordeaux Nicolas Florian donnait ce mardi soir son premier grand rassemblement de campagne. Cette "soirée des 1.000 contributeurs" a été l'occasion d'énumérer plus d'une quarantaine de propositions pour Bordeaux en vue des municipales de mars prochain.

Après une arrivée sous les applaudissements, dans un théâtre Fémina bondé, Nicolas Florian s'est prété au jeu des questions réponses avant de laisser les représentants des contributeurs dévoiler leurs propositions. Les secteurs de l'environnement, de la biodiversité, des transports, du logement, de l'emploi, l'innovation, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la culture, de la santé, des seniors, de la petite enfance ou encore de la sécurité ont été abordés.

Autour de rencontres dans un "atelier de campagne" ou dans les différents quartiers, plusieurs collectifs de citoyens ont été engagés pour faire émerger ces propositions pour Bordeaux en vue des municipales de 2020. Des propositions reprises par Nicolas Florian qui promet une trace écrite de son programme fin janvier ainsi que la composition de son équipe mi-février.

Coordonnés par Julia Mouzon en charge de projet, les représentants des contributeurs ont chacun présentés un condensé des propositions par thème © Radio France - Laëtitia Heuveline

Parmi les propositions présentées ce mardi soir :

- La création d'un jardin suspendu sur toute la toiture de la base sous-marine avec la création d'un grand potager urbain.

- L'ambition d'une ville zéro déchet d'ici à 2026 avec la création du plus grand centre de recyclage de France de matériaux de construction.

- La volonté que 100.000 habitants puissent être chauffés ou éclairés grâce à l'énergie produite dans la ville.

- Réserver 25% des espaces de parking publics pour les vélos et les deux roues.

- Faire de toute la flotte des bennes à ordures une flotte propre d'ici à 2026 avec la moitié alimenté à l'hydrogène.

- La création d'un parcours autour du vin.

Nicolas Florian à la tribune pour son premier grand meeting à Bordeaux avant les élections municipales de 2020 © Radio France - Laëtitia Heuveline

Deux choses coulent dans nos veines : la Garonne et le vin de Bordeaux

- La création d'une plateforme en ligne du commerce bordelais.

- La création d'un 9è quartier : le quartier du fleuve avec neuf pontons supplémentaires et l'amélioration de la desserte fluviale.

- La révision totale du Plan Local d'Urbanisme.

- La création de conservatoires des arts vivants dans tous les quartiers.

- L'installation d'une piscine sur les quais.

- L'instauration d'un conseil municipal par an réservé aux questions des citoyens.

- La création de patrouilles mixtes entre la Police Nationale et la Police Municipale.

Cette soirée des 1.000 contributeurs à Bordeaux s'est terminée par la reprise en cœur de la Marseillaise © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les personnes présentes étaient majoritairement d'ores et déjà des soutiens de Nicolas Florian mais certains s'inquiètent tout de même du financement de ce qu'ils appellent un projet très ambitieux. Seul le chiffrage des neuf pontons supplémentaires a été donné : une enveloppe de 30 millions d'euros pour leur création et l'amélioration de la desserte fluviale, les autres propositions n'ont pas été chiffrées.

On notera également qu'aucune proposition n'a été faite sur le handicap pendant les près de trois heures de meeting.