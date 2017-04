Premier tour de la Présidentielle: mode d'emploi dans les deux Charentes

Aux urnes citoyens... l'heure du premier tour de l'élection présidentielle est venue. Les bureaux de vote ouvrent à 8h. Dans nos deux Charentes, ils fermeront à 19h. Une heure de gagné par rapport au dernier scrutin. Comment aller voter? Quand seront proclamés les résultats? Tour d'horizon.

Qui peut voter?

Vous êtes 261.157 électeurs inscrits en Charente, 494.107 en Charente-Maritime. Pour voter il faudra vous rendre dans le bureau qui vous a été désigné, il figure sur votre carte d'électeur. Il y en an 1.310 répartis dans nos deux départements. Maillage un peu plus dense en Charente (535 bureaux) qu'en Charente-Maritime (775 bureaux).

Comment voter?

Armez-vous d'une pièce d'identité. La carte d'électeur suffit dans les communes de moins de 1000 habitants. Si vous avez égaré cette carte d'électeur, pas d'inquiétude! Prenez uniquement votre carte d'identité ou votre passeport, ou encore votre permis de conduire, et même une carte vitale avec photo, ou un permis de chasse. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Une heure de plus pour s'exprimer

Dans nos deux Charentes, les bureaux ouvrent à 8h, ils ferment à 19h au lieu de 18h lors des scrutins précédents. Façon de limiter les fuites, assure le conseil constitutionnelle. Mais c'est un casse-tête pour les instituts de sondages, qui auront une heure de moins pour faire leurs estimations partielles. Du coup, pas sûr qu'on connaisse à 20h pile les deux qualifiés du second tour. Surtout si les résultats sont serrés.

Onze candidats en lice, mais on n'est pas obligé de voter pour eux!

Onze candidats, c'est un de plus qu'en 2012, mais cinq de moins qu'en 2002 (année record). Si votre bulletin est déchiré ou raturé, il sera compté nul. Si l'enveloppe est vide ou contient un bulletin blanc, ce sera un vote blanc, qui sera compté à part. Mais dans les deux cas, ça n'aura aucun impact sur les suffrages exprimés et donc les résultats des candidats.

Pas de résultat officiel avant 20h

Les médias français ont l'interdiction formelle de diffuser des résultats partiels avant 20h, contrairement à nos voisins belges et suisses qui ne s'en privent pas. Sur les réseaux sociaux, beaucoup suivent le mot-dièse #radiolondres, sans garantie de fiabilité. Seul chiffre que nous pouvons communiquer d'ici 20h, celui de l'abstention. Va-t-on battre un record historique? Pour mémoire, le record d'abstention date de 1969, au lendemain du départ du général de Gaulle: plus de 31% au deuxième tour. Pour le premier tour, c’était en 2002, l’année du fameux choc du 21 avril… un peu plus de 28%.