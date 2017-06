Premier tour des élections législatives : mode d'emploi en Béarn

Un peu plus de 508.000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Horaires d'ouverture des bureaux de vote, déroulement du vote: voici le mode d'emploi de ce scrutin, différent de l'élection présidentielle.

Un peu plus d'un mois après le second tour de l'élection présidentielle, les Français retournent aux urnes. Cette fois-ci pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. En Béarn il y a quatre circonscriptions. Quatre députés seront donc élus à l'issue du second tour, le 18 juin prochain.

Comment voter ?

Les 877 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Attention, ils ferment une heure plus tôt que pour l'élection présidentielle. 508 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est environ 20 000 de plus que lors du précédent scrutin en 2012.

Pour voter, c'est simple. Il suffit de présenter une pièce d'identité. Le passeport, le permis de conduire, ou même la carte vitale sont acceptés. La carte d'électeur n'est donc pas obligatoire.

La sécurité

Les forces de l'ordre vont patrouiller toute la journée aux abords des bureaux de vote jusqu'à la fin du dépouillement. 215 policiers et 240 gendarmes sont mobilisés dans le département. Il y aura en plus 30 militaires de l'opération Sentinelle à Pau, et les renforts de la police municipale.

Tous les maires du département ont reçu, dès le mois mars, une note envoyée par la préfecture pour leur donner des consignes de sécurité, par exemple interdire le stationnement devant les bâtiments. Chaque président de bureau de vote devra aussi veiller à éviter les files d'attente dans la rue, à ne pas laisser toutes les portes ouvertes, hors accès et sortie de secours. Un président peut aussi faire expulser tout électeur qui en troublerait l'ordre public.

La préfecture rappelle aussi que l'accès à la salle est réservé aux membres du bureau et aux électeurs inscrits dans ce même bureau. Mieux vaut aussi éviter de venir voter avec de gros bagages, des objets encombrants ou des sacs trop volumineux.

Comment se qualifier au second tour ?

Le mode de scrutin des élections législatives est différent de celui de l'élection présidentielle. Pour qu'un candidat passe au second tour, il doit recueillir les voix d'au moins 12,5% du nombre d'inscrits dans sa circonscription. Et pas du nombre de votants. C'est pour cette raison que parfois, trois (voire quatre) candidats se qualifient pour le second tour.

Il est aussi possible qu'un seul candidat ne dépasse les 12,5%. Dans ce cas, celui qui arrive après lui se qualifie. En revanche, si aucun candidat n'atteint les 12,5%, les deux premiers sont qualifiés.

Dans une circonscription, lorsqu'un candidat recueille plus de 50% des voix il est élu dès le premier tour.

La question du financement

L'aide publique versée par l'Etat est calculée en grande partie en fonction du nombre de voix et de candidats élus aux législatives. Votre bulletin de vote va donc conditionner le niveau vie des partis pour les 5 ans à venir.

Cette aide, plus de 63 millions d'euros au total l'an dernier tous partis confondus, est divisée en deux.

D'abord, c'est en fonction du nombre de voix. Un bulletin, c'est environ 1 euro 40 dans la caisse. A condition d'avoir obtenu au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions.

Cette partie de l'aide publique peut toutefois être réduite si le parti ne respecte pas la parité. Et moins il y a de femmes candidates, plus la subvention diminue.

Ensuite, le montant de chèque dépend du nombre d'élus rattachés au parti. Député ou sénateur, un parlementaire rapporte un peu plus de 37 000 euros par an à son parti.