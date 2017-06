Premier tour des élections législatives 2017 : participation en baisse en Drôme comme en Ardèche à 12 heures

En Drôme comme en Ardèche, le taux de participation pour le premier tour des élections législatives est en baisse à 12 heures. Il est de 22,5% en Ardèche (23% en 2012) et 20,58% dans la Drôme (24,27% en 2012).

Comme attendu, l'abstention est forte pour le premier tour des élections législatives qui se déroulent se dimanche. A 12 heures, le taux de participation est de 19,4% au niveau national, quand il était de 21,06 % en 2012 à la même heure. La tendance se confirme aussi en Drôme et en Ardèche.

Participation faible en Drôme et en Ardèche, mais supérieure à la moyenne nationale

Pour la Drôme, le taux de participation est de 20,58% à la mi-journée. C'est presque quatre points de moins par rapport au premier tour des élections législatives de 2012 : 24,27% des inscrits s'étaient déjà déplacés aux urnes à 12 heures. La baisse de cette année est encore plus flagrante si on la compare aux chiffres de 2007 : le taux de participation était alors de 25,06% à 12 heures.

Les électeurs se sont plus déplacés en Ardèche, mais le taux de participation reste faible avec 22,5% des inscrits ayant déjà voté ce dimanche matin. Ce taux était de 23% à la même heure lors du premier tour de 2012, et de 30% en 2007. A noter que le taux de participation avait été encore plus faible dans le département en 2002 avec 21,5%.