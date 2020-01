Première cérémonie officielle pour le nouveau préfet du Calvados

Caen, Calvados, France

Le nouveau préfet du Calvados, Philippe Court a officiellement pris ses fonctions . A 47 ans, ce père de deux enfants, ex directeur du cabinet de la Ministre de la Cohésion et des Territoires et Relations avec les Collectivités Territoriale succède à Laurent FISCUS, préfet du Calvados durant 4 ans. "Depuis 48 heures que je suis ici, je mesure combien ce département est marqué par l'histoire ancienne et contemporaine a déclaré Philippe COURT . Et de poursuivre :" On en prend pleinement conscience en saluant les porte-drapeaux et anciens combattants, une partie du destin de notre pays et de l'Europe s'est jouée ici, et une partie de l'histoire administrative également puisque c'est dans ce département que le Général de Gaulle a nommé les premiers préfet et sous préfet de la France .

C'est une année très particulière , avec les élections municipales, qui implique la réserve . J'ai un immense respect pour les élus en particulier pour les maires et j'espère être d'une grande aide à leurs côtés.

Philippe COURT est ingénieur de formation, diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'école Nationale des Ponts et Chaussées.