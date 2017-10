Première en France : une avenue nommée "Jacques et Bernadette Chirac" en Corrèze

Le conseil municipal de Brive, qui se réunit ce jeudi soir, va voter une délibération pour nommer une avenue Jacques et Bernadette Chirac. La famille a donné son accord faisant de Brive la première collectivité de France à rendre hommage à l'ancien président de la République et sa femme.

C'est une première en France : une avenue va être nommée Jacques et Bernadette Chirac. C'est à Brive, en Corrèze, que ça se passe. Le conseil municipal va voter en ce sens, ce jeudi soir. A ce jour, seuls trois lieux portent le nom de l'ancien président : le musée du président Jacques Chirac à Sarran (Corrèze), le musée du quai Branly - Jacques Chirac à Paris, et une rue Jack Chirac (sic) en Palestine.

La famille a donné son accord

C'est l'avenue John Fitzgerald Kennedy qui va être débaptisée, celle que les Brivistes appellent plus communément l'ex Nationale 89. Des travaux d'un an viennent d'ailleurs de se terminer sur cet axe. Avant de prendre cette décision, la ville de Brive a évidemment sollicité la famille. Une lettre enregistrée le 6 septembre à la mairie de la cité gaillarde atteste de l'accord de Bernadette Chirac.

"C'est avec joie que nous acceptons"

"Votre initiative nous touche infiniment" lit-on dans ce courrier, "c'est un grand honneur pour nous et nous trouvons là l'expression de votre fidélité et sincère amitié. Nous vous en remercions de tout coeur et c'est avec joie que nous acceptons votre proposition."

Photo de la lettre envoyée par Bernadette Chirac à la ville de Brive où la femme de l'ex président donne son accord pour l'avenue Jacques et Bernadette Chirac © Radio France - Nicolas Blanzat

Axe et lieu symboliques

L'axe n'est pas choisi au hasard. Avec 25.000 véhicules l'empruntant quotidiennement, il fait figure de route la plus passante de la Corrèze et se trouve sur le canton où Bernadette Chirac était élue départementale. Cette route emmène aussi vers Malemort et Sainte-Féréole, d'où est originaire la famille de Jacques Chirac. "C'est une façon de leur dire merci", lance le maire de Brive, "ils ont été tellement faits pour la Corrèze et notamment pour Brive" poursuit Frédéric Soulier, qui en est à l'initiative. "Habituellement, les gens ne sont plus là quand on donne leur nom à une route. Moi, je pars du principe que les gens encore là font partie de celles et ceux à qui la collectivité puisse rendre hommage en tant de vie" conclut l'édile de la cité gaillarde.