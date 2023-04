La première "manifestation sauvage" à Orléans contre la réforme des retraites

Ils avaient prévenu qu'ils allaient faire du bruit ! Eh bien ils ont fait beaucoup de bruit ce lundi soir. 300 manifestants opposés à la réforme des retraites s'étaient donnés rendez-vous devant la mairie d'Orléans à 20 heures, au moment où le Chef de l'Etat s'exprimait à la télévision. Pas question pour eux de suivre l'intervention d'Emmanuel Macron. "Il ne nous entend pas donc nous ne l'écoutons pas !"

Début du rassemblement à 20h devant la mairie avec casseroles et cuillères pour faire le maximum de bruit - Lydie Lahaix

Ils étaient venus avec leurs casseroles, leurs cuillères et spatules pour faire le plus de bruit possible, "faire entendre leur rage et leur colère" face à un Président qui disent-ils les méprisent. Ils criaient à tue-tête "Macron démission". Beaucoup de ceux qui étaient là sont des habitués des manifestations qui durent depuis trois mois. Il y avait des enseignants, des fonctionnaires, des retraités, des jeunes.

La première "manif sauvage" depuis le début

Ils sont restés une demi-heure au pied de l'Hôtel Groslot en gênant la circulation du tramway même si les policiers sont intervenus pour laisser passer les rames. Ils ont ensuite pris la direction de la préfecture où là aussi un cordon de policiers les attendait. Ils ont continué de faire un vacarme assourdissant avant de partir un peu avant 21 heures, pour déambuler dans les rues du centre-ancien. Il n'y a pas eu de débordement, pas d'incident mais il y avait une vraie agitation pour ce qui est une première "manif sauvage" à Orléans depuis le début du conflit sur les retraites.

La manifestation non-encadrée a démarré dans le rue Jeanne d'Arc - Lydie Lahaix

Autant devant la mairie les syndicats, la CGT notamment, encadraient le rassemblement qui avait été autorisé, autant après à la nuit tombée les 150 personnes qui sont parties défiler dans les rues alors qu'on n'y voyait plus rien, avançaient un peu à l'aveugle, comme Caroline, une fonctionnaire de 54 ans.

"Là ça ne déborde pas beaucoup c'est juste qu'elle n'est pas déclarée, mais c'est gentil quand même. Après le gouvernement n'écoute personne, c'est un peu du foutage de gueule. Je sais pas comment ça va finir, je sais pas comment il faut faire mais pour le moment moi je suis là et je continue".

Et ils ont continué comme cela une bonne demi-heure, en passant devant les bars et les restaurants de la rue de Bourgogne, la rue de la Poterne, puis place de Loire où une vingtaine d'entre eux ont pénétré dans le hall du cinéma Pathé, en scandant "Mais la rue elle est à qui ? elle est à nous !"

Une vingtaine de manifestants sont entrés avec leurs drapeaux dans le cinéma de la place de Loire - Lydie Lahaix

Ensuite ils sont remontés jusqu'à la place de la République en tapant pour faire encore plus de bruit sur des grosses poubelles qui étaient sur leur passage. A ce moment là les policiers n'étaient plus là. Il n'y a pas eu de casse. Et ils sont allés jusqu'à la place du Martroi au pied de la statue de Jeanne d'Arc, où nous les avons laissés aux alentours de 21h30. Et il n'y avait quasiment plus que les drapeaux du NPA (Nouveau parti anti-capitaliste) et des manifestants qui criaient "A bas l'Etat les flics et les fachos".