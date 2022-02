Première réaction politique après la demande du renvoi en correctionnelle du maire de Brest

Une première réaction politique après que le parquet de Brest ait requis le renvoi en correctionnelle du maire, François Cuillandre et de son ex-adjoint Jean-Luc Polard dans l'affaire de l'association " Vivre à Brest". Bernadette Malgorn demande au maire de " faire toute la transparence."

Alors que le parquet de Brest a requis le renvoi en correctionnelle de François Cuillandre et de son ex-adjoint Jean-Luc Polard dans l’affaire de l'association « Vivre à Brest », le groupe d’opposition de Bernadette Malgorn demande au maire "de faire toute la transparence" sur ce que la leader de la droite appelle "un système opaque". Bernadette Malgorn s'appuie sur du rapport de la Chambre régionale des comptes en date du 22 avril 2021 qui qualifie ce système d'"irrégulier et d'opaque. "

Une association qui percevait les indemnités des élus du groupe PS

Ce système est celui d'une association "Vivre à Brest". Entre 1985 et 2017, la plupart des élus socialistes de la ville lui reversait leurs indemnités, officiellement dans un objectif de solidarité, afin de soutenir les élus les plus impactés par les conséquences professionnelles de leurs engagements en tant qu'élu. La pratique était illégale. Le maire de Brest a toujours indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce système de redistribution.

Au juge d'instruction de trancher

Le parquet de Brest a requis un renvoi en correctionnelle de François Cuillandre pour « recel d’abus de confiance » et de son ex adjoint, Jean-Luc Polard pour « complicité d’abus de confiance ». Jean-Luc Polard avait démissionné en 2018. Le troisième élu impliqué, Alain Masson avait, lui aussi, démissionné et est aujourd'hui décédé.

La décision d'un renvoi en correctionnel sera prise par un juge d'instruction dans les prochaines semaines. Le maire de Brest, François Cuillandre n'a pas souhaité s'exprimer sur ce nouveau rebondissement.