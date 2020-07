La première rencontre entre Gérald Darmanin et la police saluée par les syndicats

Gérald Darmanin "nous a fait part de son immense fierté, et de sa volonté non pas d'être le premier flic de France, mais d'être l'avocat des forces de l'ordre, ou en tout cas leur ambassadeur". La première rencontre entre le nouveau ministre de l'Intérieur et les syndicats de la police nationale avait lieu ce mercredi, et David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, a salué leurs échanges, sur franceinfo, dans la foulée.

"Je crois que ce discours-là était attendu", a-t-il indiqué. On a senti une grande détermination à la fois dans la façon dont il va conduire ce ministère, mais aussi dans les arbitrages budgétaires dont il réserve l'annonce quand ils seront consolidés".

"Le ministre est allé droit au but. On reçoit son message. Il ne se considère pas comme le premier flic de France. Il a dit : Vous êtes des flics, je suis un politique, je suis là pour vous aider, pour vous soutenir, c'est tout à son honneur", a jugé de son côté le secrétaire général d'Unité-SGP-FO, Yves Lefebvre.

Le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale assure que la question du racisme chez les forces de l'ordre "a été évoquée de façon totalement transparente. Nous sommes parfaitement conscients que, comme dans la société, les faits de racisme existent. Il ne faut pas les nier. Simplement, il ne faut pas en faire une caricature, il ne faut pas stigmatiser une profession. Le ministre nous a répondu qu'il était lui-même parfaitement lucide sur le fait que ces procès à charge qui consistent à faire d'un corps social un corps totalement infesté par le racisme étaient une caricature totale et une volonté politique d'affaiblir l'institution. Il nous a fait part de sa fermeté sur ces sujets, il y aura de l'intransigeance sur les comportements policiers, mais que ce ne doit pas être la façon dont on parle des forces de l'ordre."