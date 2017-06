Premiers pas des députés de Corrèze à l'Assemblée nationale

Frédérique Meunier et Christophe Jerretie, mais aussi les trois députés de la Haute-Vienne, étaient à l'Assemblée nationale, ce mardi, pour l'élection de leur président. Chacun saura officiellement ce mercredi dans quelle commission il sera.

Sans surprise, l’ancien élu écologiste et député la République En Marche, François de Rugy, a été élu président de l’Assemblée nationale, ce mardi, par 353 voix sur 567 votants. Les cinq nouveaux députés de la Haute-Vienne et de la Corrèze étaient évidemment présents dans l’hémicycle : Jean-Baptiste Djebbari, Sophie Beaudouin-Hubière, Marie-Ange Magne, Christophe Jerretie et Frédérique Meunier.

Frédérique Meunier élue vice-présidente du groupe LR

Un moment solennel dans un lieu sérieux que la Haut-Viennoise Sophie Beaudouin-Hubière a vécu intensément : elle a été tirée au sort pour être scrutatrice et vérifier le bon déroulement de l'élection. Frédérique Meunier (députée de la circonscription de Brive) s'est elle retrouvée toute proche de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Jean Lassalle car les députés étaient rangés par ordre alphabétique pour cette première session à l'Assemblée.

.@fmeunier19 se confie avant début de la session parlementaire. Elle vient d'être élue vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée #Corrèze pic.twitter.com/lnr9JyEUjo — France Bleu Limousin (@FBLimousin) June 27, 2017

Et l’élue Les Républicains a déjà une belle promotion. Frédérique Meunier, élue avec 25 voix d’avance sur Patricia Bordas le 18 juin, se retrouve vice-présidente du groupe LR qui compte au total 12 vice-présidents mais seulement trois femmes. Elle devrait par ailleurs intégrer la commission sport, culture et éducation, alors que le député Christophe Jerretie (REM), sur la circonscription de Tulle-Ussel, devra lui faire partie de la commission des finances.