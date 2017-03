Prenez le Train de la Présidentielle avec France Bleu

Jusqu’au 13 avril, France Bleu est à bord du Train de la Présidentielle 2017. Une exposition itinérante pour découvrir les coulisses de la démocratie et l’histoire des élections présidentielles, qui passe dans 31 villes françaises.

Depuis le 5 mars et jusqu'au 13 avril, le Train de la Présidentielle sillonne la France pour permettre aux citoyens de découvrir ou redécouvrir l'histoire du scrutin suprême de la Ve République, et le fonctionnement de la démocratie. Cette exposition itinérante et gratuite aura traversé 31 villes dans 12 régions métropolitaines, en partenariat avec l'INA, Randstad, la SNCF, France Télévisions et Radio France.

Les Présidents se partagent les voitures

Le train est composé de plusieurs voitures dont trois consacrées aux Présidents de la Ve République, en commençant évidemment par Charles De Gaulle, pour terminer avec François Hollande. Une autre voiture accueille des conférences et des projections de films. Retrouvez ci-dessous le calendrier de l'exposition pour trouver la gare la plus proche des chez vous.