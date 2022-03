PHOTOS : Près d'un millier de personnes pour écouter Marine Le Pen en meeting à Aigues-Mortes

Le matin au Grau-du-Roi pour l'abrivado des plages et une rencontre avec les manadiers et l'après-midi à Aigues-Mortes pour un meeting. Une journée de samedi entièrement gardoise pour Marine Le Pen. Un meeting ouvert par l'actualité et l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe et Marine Le Pen de demander d'accueillir les réfugiés ukrainiens sans que la salle ne bronche. Et qui enchaînera quelques minutes plus tard sur sa politique d'immigration et les spectateurs scanderont alors "on est chez nous".

Marine Le Pen qui a passé en revue divers sujets : sécurité, immigration, prison, justice, social, économie. Autant de raisons de prendre de front la politique d'Emmanuel Macron et son bilan : "Pas un quinquennat pour rien, un quinquennat pour pire". Avant de poursuivre : "Il n'y a qu'en politique que la présentation d'un faux bilan n'est pas un délit." Et les spectateurs d'applaudir, de scander des "Marine" ou encore "Marine président". Emmanuel Macron continuellement au centre des attaques, c'est d'ailleurs le seul de ses concurrents dont elle a parlé.

Marine Le Pen durant le meeting salle Flamingo à Aigues-Mortes © Radio France - Philippe Thomain