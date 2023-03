Près de 150 manifestants dénoncent les violences policières à Châteauroux

Les Soulèvements de la Terre, mouvement à l'origine de la mobilisation "anti-bassines" le week-end dernier à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), appelait à manifester jeudi 30 mars devant les préfectures. Le but ? Soutenir les blessés et dénoncer les violences policières.

Près de 150 manifestants ont répondu à l'appel, relayé par la Confédération paysanne de l'Indre. Ils se sont réunis calmement devant la préfecture de l'Indre. Le week-end dernier, "nous venions faire une action symbolique, pacifique autour de la bassine" assure le co porte-parole de la Confédération, Robin Doublier. "On ne nie à aucun moment qu'il y avait des éléments violents dans la manifestation. Mais ils ont agi en réaction à la violence de l'Etat, à la violence policière", assure le paysan, qui apporte son soutien à tous les blessés.

Pour lui, les violences masquent l'objet des rassemblements : "À aucun moment, on parle du fond. On parle seulement des violences de Sainte-Soline alors que ça aurait pu être un vrai grand moment de discussion sur le partage de l'eau."

La crainte d'une dérive autoritaire

Aloïs reste choqué par ce qu'il a vu le week-end dernier à Sainte-Soline. "Psychologiquement, ce n'est quand même pas évident de voir tous ces gens blessés. Et puis, il y avait cette débauche d'argent et d'énergie de l'État, des forces de l'ordre. C'était absurde."

Plus de 3.000 gendarmes ont été déployés pour sécuriser la zone le week-end dernier. 200 personnes ont été blessées d'après les organisateurs, dont 40 gravement. Un manifestant reste toujours dans le coma, entre la vie et la mort jeudi soir. "Ça me fait peur, affirme Aloïs venu manifester en famille. Nous sommes dans un état où on se bat contre des citoyens qui défendent un projet de partage de l'eau et on retrouve des gens qui sont entre la vie et la mort. Ça me fait très peur !"

Une peur partagée par Françoise. Cette enseignante à la retraite dénonce une instrumentalisation de la police par le chef de l'Etat et le gouvernement. Pour elle, "ce sont eux qui montent aujourd'hui la police contre le peuple, alors que la police est au service du peuple. C'est un calcul politique dangereux, car ça ouvre la voie à des choses graves dans la rue"

Les manifestants dénoncent tous une dérive violente de l'État. Ils prennent pour preuve les dernières déclarations du rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement : "À Sainte-Soline, la réponse de l'Etat m'a paru largement disproportionnée " déclare Michel Frost.