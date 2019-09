Près de 200 personnes observent une minute de silence en hommage à Jacques Chirac à Nancy

Nancy, France

Une place que Jacques Chirac est venu lui-même inaugurer en 2005. C'est donc tout naturellement là, place Stanislas à Nancy, que près de 200 personnes se sont rassemblées ce lundi après-midi pour respecter une minute de silence en hommage à l'ancien président de la République, décédé jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans.

Un temps de recueillement suivi d'applaudissements auquel Francine a participé. "Je suis contente de venir rendre hommage à Monsieur Chirac qui aimait la France et les Français", confie-t-elle, "Je préférais être au milieu des gens plutôt que toute seule sur mon canapé devant la télé !" Chantal, engagée à droite, ne pouvait pas manquer le rendez-vous : "Quand on est militante depuis plus de 30 ans, que voulez vous, c'était ma place ici aujourd'hui".

Présents également des élus d'aujourd'hui et des élus d'hier, comme l'ancien maire d'Essey-lès-Nancy, Jean-Paul Monin. Il a accueilli Jacques Chirac à l'aéroport de sa commune et se souvient du premier geste présidentiel. "Il a quitté le préfet et est allé dire bonjour à tout le service de sécurité qui était là. Et après, il est revenu nous voir. C'est tout le personnage."

Moi j'étais plutôt maire de gauche, j'ai beaucoup de respect pour lui" - Jean-Paul Monin, ancien maire d'Essey-lès-Nancy

Ahmed a couru pour assister à la minute de silence. Ce franco-marocain s'est fait prendre en photo près du portrait de Jacques Chirac posé sur un chevalet devant l'entrée de l'Hôtel de Ville : "C'est sous sa présidence que j'ai été naturalisé français. Franchement, je suis très ému".

Mina Walter, elle, est venue avec sa classe de CE2 de l'école Braconnot de Nancy. "Les élèves ne l'ont pas connu", sourit-elle, "mais on va faire une leçon sur les présidents de la République. C'est en lien avec l'éducation civique et morale du programme". Et à quoi sert une minute de silence ? Réponse d'une de ses élèves : "C'est pour rendre hommage à Jacques Chirac. Parce que même si on est mort, on a toujours une place dans le cœur des gens".