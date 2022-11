Près de 200 personnes se rassemblent devant la mairie de Saint-Étienne pour demander la démission du maire

De la soupe aux choux et des cravates, garanties portées par le maire, Gaël Perdriau. Voilà ce que proposait avec humour, ce lundi après-midi, le comité "Défaite", lors d'une manifestation sur les marches de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne, en plein conseil municipal. Si la manière se veut drôle, la demande des manifestants elle, est bien sérieuse : ils demandent la démission du maire, Gaël Perdriau, accusé d'avoir participé à un chantage à la vidéo intime de son ancien premier adjoint , Gilles Artigues.

Ce comité (qui se dit de gauche) veut utiliser l'humour pour faire passer son message : "À la loterie du pouvoir, il y en a qui gagnent tout le temps. Nous, on propose aux Stéphanois et aux Stéphanoises de gagner tout un tas d'objets symboliques qui ne manque pas de rappeler tout un tas de versant de l'affaire" explique Suzy, une manifestante. On peut, par exemple, gagner des pantoufles, pour inviter Gaël Perdriau à aller "pantoufler ailleurs". Mais l'humour était, lundi soir, surtout, un moyen de montrer l'étendue de sa colère : "Je suis écœurée" dit l'une des manifestantes, "je n'aurais jamais pensé que des histoires aussi sordides puissent émerger". Et quand on demande aux personnes présentes si elles

espèrent gagner la cravate de Gaël Perdriau, la réponse fuse, sans appel : "Non, en fait, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est sa démission".