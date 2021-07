Près de 3000 personnes mobilisées contre le pass sanitaire à La Rochelle d'après les organisateurs

Des cortèges un peu partout en France avec un même mot d'ordre : dire non au pass sanitaire. A La Rochelle, près de 3000 personnes se sont réunies contre cette mesure du gouvernement, d'abord devant l'aquarium, avant de prendre la direction de l'hôpital, puis de la préfecture.

Yann ne veut plus dire s'il s'est fait vacciner ou non, "ni pas un QR code, ni par un autre moyen." © Radio France - Lise Dussaut

Une mesure à l'encontre de la démocratie pour les manifestants

Ils étaient donc environ 3000 d'après les organisateurs. Parmi les manifestants, des personnes vaccinées, des non-vaccinées, des soignants, des enseignants... Tous contestent la manière de faire : "Je n'accepte pas qu'on me fasse faire des choses que je ne désire pas. Chacun doit être libre, on ne doit pas nous mettre la pression", appuie Yann, qui tient fermement une pancarte "Je ne suis pas un mouton" dans ses mains.

Plus loin dans la foule, on aperçoit un autre panneau : "Pique pas ma démocratie". C'est Bertrand qui l'a écrit. Est-il vacciné ? Il ne souhaite plus répondre à la question : "Justement, cela me concerne, _je n'ai pas envie que l'on sache si je suis vacciné ou pas_. On n'a plus à répondre à cette question, que ce soit par des QR codes ou par papier".

Bertrand, avec sa pancarte, à l'occasion de la journée de mobilisation contre le pass sanitaire. © Radio France - Lise Dussaut

On ne se fera pas vacciner. Et surtout pas pour aller au café ou restaurant, c'est inadmissible. - Samantha, une manifestante venue de Mayenne

Une autre manifestante ne compte pas plier si rapidement : "Je ne suis pas vaccinée, et je ne me ferai pas vacciner, même sous obligation, _on ne viendra pas me chercher avec les menottes_", scande Nadine, qui a fait la route depuis le pays rochefortais.

Plusieurs centaines de personnes ont déambulé dans les rues de La Rochelle, criant des slogans comme "Liberté", "On n'est pas vaccinés", "On n'est pas des moutons". © Radio France - Lise Dussaut

Pas assez de recul sur le vaccin contre le coronavirus

Samantha et Eric, un jeune couple avec trois enfants, sont eux venus de plus loin. "On est de la Mayenne, _on a fait trois heures de route pour être là aujourd'hui et défendre nos convictions_", avance Eric. "On ne se fera pas vaccinés, surtout pas pour aller au restaurant, au café, dans les parcs. On trouve cela complètement inadmissible", pointe Samantha.

Je ne veux pas qu'on injecte ce produit dans le corps de mes enfants. - Une manifestante

Beaucoup ne sont pas contre le vaccin : "J'ai fait tous mes rappels. Je suis vaccinée contre la coqueluche, l'hépatite B... Mais là, je veux attendre, avoir du recul avant de prendre ma décision. Sauf qu'on ne me laisse plus ce droit", développe Carole, enseignante à Niort. Un argument qui revient régulièrement dans la foule des manifestants : "J'ai surtout peur pour mes enfants. Je ne veux pas qu'on leur injecte ce produit sans savoir ce qu'il y a dedans", dit une maman, qui entoure une jeune fille avec ses bras.

Les organisateurs ont compté près de 3000 participants. © Radio France - Lise Dussaut

D'autres rassemblements étaient organisés en Charente-Maritime. A Saintes, une trentaine de personnes se sont réunies samedi 17 juillet dans la matinée. En Charente également, un cortège de 180 manifestants a déambulé dans le centre-ville d'Angoulême dans l'après-midi.