Près de 400 personnes manifestent à Bordeaux contre "le fascisme et le capitalisme"

Une manifestation double. A Bordeaux, 390 personnes (selon le décompte de la police) ont marché pour dénoncer "le fascisme et le capitalisme" selon l'intitulé de l'appel des six organisations à l'origine de cette mobilisation (le Collectif Contre les abus policiers -Clap 33-, le collectif Jaunes etc., le Réseau d’entraide vérité et justice, Il est encore temps Bordeaux, Femmes gilets jaunes et l'Orchestre poétique d’avant-guerre -OPA-). A une semaine du second tour de l'élection présidentielle, les manifestants ont notamment scandé : "Ni Le Pen, ni Macron, ni patrie, ni patron". Cette manifestation, non déclarée, est partie de la place de la Bourse à 14 heures, pour suivre une boucle en passant par le quartier Saint-Michel.

Le rassemblement a réuni des militants du NPA, des gilets jaunes, beaucoup de jeunes, et notamment électeurs de la gauche qui se disent déçus des résultats du premier tour de la Présidentielle.

De nombreux panneaux contre l'extrême-droite étaient visibles dans le cortège ce samedi 16 avril 2022 à Bordeaux. © Radio France - Solène de Larquier

Comme ces deux manifestantes qui travaillent dans le social, près de 400 personnes ont participé à Bordeaux à la marche "contre le fascisme et le capitalisme" samedi 16 avril 2022. © Radio France - Solène de Larquier

Une seconde manifestation, contre le pass sanitaire

Une autre manifestation, déclarée cette fois, a mobilisé une centaine de personnes contre le pass sanitaire, qui reste en vigueur dans les établissements de santé.

