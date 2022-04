VIDÉO : Près de 400 personnes ont défilé à Montpellier contre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Près de 400 personnes se sont réunies à Montpellier ce samedi pour dire leur opposition aux deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils ne veulent ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen à la tête de l'État.

Reportage au sein du cortège Copier

Le cortège réunissait à la fois des anti-fascistes, des gilets-jaunes, des syndicats étudiants et des militants de gauche et d'extrême-gauche, des anti-pass et de simples citoyens. Ils ont crié leur opposition aux deux finalistes de l'élection présidentielle.