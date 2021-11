Près de 500 personnes réunies à Besançon pour rendre hommage à Paulette Guinchard

Paulette Guinchard, ancienne députée PS du Doubs et secrétaire d'Etat aux personnes âgées, est décédée le 4 mars 2021 à l'âge de 71 ans. A l'époque, le contexte sanitaire n'avait pas permis de lui rendre un hommage à la mesure de sa personnalité, alors que de nombreuses personnes avaient exprimé le souhait de témoigner leur sympathie au moment de ses obsèques. Un groupe d'amis a donc décidé d'organiser ce samedi 13 novembre une matinée d'hommage public à "Paulette" ou "Zaza" comme l'appelaient ses proches, pour laquelle près de 500 personnes se sont rassemblées au Grand Kursaal de Besançon.

Près de 500 personnes ont participé à l'hommage public à Paulette Guinchard © Radio France - Christophe Mey

Atteinte d'une maladie incurable qui la handicapait gravement, Paulette Guinchard avait choisi de mourir en se rendant en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté. Elle avait donné des instructions précises à ses proches: "si vous organisez quelque chose, seules deux personnes prendront la parole, Lionel Jospin et Marie-Guite Dufay". Ce fut le cas, la présidente du conseil régional, amie proche, et l'ancien Premier ministre ont été les deux seuls à s'exprimer à titre personnel, mais la matinée a été émaillée de nombreux témoignages d'amis, de politiques, de militants, d'anonymes, lus par deux comédiens. L'ensemble des témoignages recueillis a d'ailleurs été rassemblé dans un livre de 96 pages, "Paulette en toutes lettres", distribué aux participants à la sortie.

Marie-Guite Dufay, dans son intervention empreinte d'émotion, a dressé un portrait de son amie disparue, "une personnalité généreuse, pleine de conviction et d'audace, d'une curiosité sans borne." Pour la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Paulette Guinchard transmettait de formidables leçons, en faisant de la politique autrement: "par sa bienveillance, sa simplicité, son sens de l'autre, elle a réconcilié, comme peu savent le faire, ceux qu'elle a côtoyé avec la politique".

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin lors de son intervention en hommage à Paulette Guinchard © Radio France - Christophe Mey

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin a également rendu un hommage vibrant en soulignant le profond humanisme de celle qui fut secrétaire d'Etat aux personnes âgées dans les 14 derniers mois de son gouvernement, en 2001 et 2002. "Une des rencontres les plus précieuses que j’ai faite dans ma vie militante et dans mon action gouvernementale" avait-il dit en mars dernier sur France Bleu Besançon. Il a relaté comment en 1999, alors députée du Doubs, Paulette Guinchard lui avait remis le rapport "Vieillir en France", que le Premier ministre lui avait demandé pour imaginer une nouvelle politique pour les personnes âgées et leurs familles confrontées à la perte d'autonomie. Ce sera le point de départ de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie pour aider les personnes âgées dépendantes, toujours en place actuellement, une avancée majeure dans la politique de la vieillesse en France dont Paulette Guinchard fut la cheville ouvrière.

Le regard et la parole de Paulette Guinchard nous ont manqué au cours des derniers mois" - Lionel Jospin

"Elle disait: "les vieux", raconte Lionel Jospin, "car utiliser une formulation oblique était pour elle une forme d'exclusion. Elle alertait sur l'invisibilité , la dévalorisation des personnes âgées, d'ailleurs de nouveau dramatiquement révélés dans le contexte du covid." Et l'ancien Premier ministre de rappeler les mots récents du président du Conseil Scientifique Jean François Delfraissy, pour lequel au moment de la première vague la santé a prévalu sur certaines formes d'humanité dans les EHPAD, Lionel Jospin en conclut: "le regard et la parole de Paulette Guinchard nous ont manqué au cours des derniers mois".

La matinée d'hommage s'est terminée en musique. © Radio France - Christophe Mey

La matinée s'est terminée en musique, avec deux chansons interprétées par Henri Dikongué, chanteur bisontin d'origine camerounaise, une manière de rappeler les liens particuliers qui unissaient Paulette Guinchard à l'Afrique. où elle voyageait souvent et où elle avait initié de nombreuses actions de solidarité.