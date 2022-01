Près de 600 manifestants défilent contre le pass sanitaire à Montbéliard

Ce sont des mots qui ne passent pas du tout chez les opposants au pass sanitaire.

Emmanuel Macron disait lundi dans une interview au journal le Parisien vouloir "emmerder les non-vaccinés", et les manifestants à Montbéliard avaient bien ces propos en tête dans le cortège ce samedi après-midi. Selon la police, ils étaient près de 600 dans un rassemblement non-déclaré qui s'est achevé dans le calme.

"Des propos irresponsables"

Les termes employés par le chef de l'Etat pour parler d'environ 5 millions de Français non-vaccinés ont profondément choqué Christelle, qui vient pour la première fois manifester contre le pass sanitaire. Au pied d'une pancarte "Macron, Castex, Véran, Attal, on vous emmerdera jusqu'au bout", la jeune femme crie sa colère :

Qu'est-ce qui m'a poussé à venir? Ben là j'en peux plus, j'en ai ras le bol, ras le bol ! Ses mots, ça m'a vraiment hyper choquée : qu'un président dise une connerie pareille, du coup maintenant je dis "MACRON, J'TEMMERDE!!"

La rage de Christelle est partagée dans le cortège. Stéphane évoque des "propos irresponsables". Il assure que "les non-vaccinés sont des parias, on le savait avant même qu'il le dise, on le vit très mal". Le chauffeur routier estime que "le président n'en a rien à foutre des gens comme nous, mais alors, pourquoi, pourquoi, est-ce qu'il s'occupe de notre santé à ce point-là?!"

Le président a une démarche "contreproductive"

Hélène enchaîne et déplore une "insulte indigne d'un président". La quinquagénaire, artiste, voit dans ses propos "un acte désespéré, de panique, de quelqu'un qui se rend compte que ces 5 millions-là [de non-vaccinés], il ne les aura pas quoi qu'il fasse, et c'est bien dommage et bien triste pour lui".

Bernard appuie sur ce point et regrette la démarche du président. Pour ce retraité, déjà vacciné, "on dirait qu'Emmanuel Macron est là pour diviser, alors qu'un président devrait rassembler : c'est pas comme ça qu'il va inciter les gens à se faire vacciner, il les braque, c'est contreproductif !"

La bonne méthode selon Bernard passait par plus de pédagogie. Mais désormais le gouvernement mise sur le pass vaccinal pour que les non-vaccinés acceptent l'injection.

Après le vote de l'Assemblée Nationale cette semaine, il sera débattu au Sénat la semaine prochaine.