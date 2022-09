Présidence du Rassemblement National : le nîmois Yoann Gillet soutient Jordan Bardella

Qui sera élu président du Rassemblement National ? L'eurodéputé Jordan Bardella ou le maire de Perpignan, Louis Aliot ? La campagne interne suit son cours. Dans le Gard, le député (1ère circonscription) Yoann Gillet affiche clairement sa préférence : il soutient Jordan Bardella, déjà président par intérim du RN.

"Avec Jordan (Bardella) et avec Marine (Le Pen), nous avons mené de nombreuses batailles et remporté de nombreux succès (...) Avec Jordan, on continue, je compte sur vous" Yoann Gillet