Présidence du RN : Louis Aliot annonce sa candidature

Louis Aliot s'est déclaré candidat à la présidence du Rassemblement national ce jeudi. Dans une interview au journal L'Opinion, le maire RN de Perpignan s'estime le mieux placé pour soutenir Marine Le Pen dans sa course à l'Elysée en 2027. "La dédiabolisation a porté Marine Le Pen à son plus haut niveau. Je souhaite approfondir et solidifier cette ligne afin que chacun d’entre nous puisse jouer son rôle dans la candidature de Marine Le Pen en 2027", explique Louis Aliot. "Les 42% de Français qui ont choisi Marine et qui ont ensuite envoyé 89 députés à l’Assemblée nationale sont le fruit des vingt ans de dédiabolisation", souligne le maire de Perpignan.

Louis Aliot affrontera l'actuel président par intérim du RN Jordan Bardella, aussi candidat, lors du congrès du parti le 5 novembre prochain.