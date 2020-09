Président de l'Association des maires du Loiret, Frédéric Cuillerier passe la main

Frédéric Cuillerier va l’annoncer officiellement ce jeudi 3 septembre lors de la tenue à Orléans d’un comité directeur de l’Association des maires du Loiret. Le maire de Saint-Ay quitte la présidence de l'AML, il ne briguera pas un nouveau mandat. Frédéric Cuillerier assure que sa décision n'est pas en rapport avec l'affaire des masques distribués par le candidat Serge Grouard lors des municipales à Orléans.

Une décision prise avec son épouse

Après 37 années passées au sein de l’Association des maires du Loiret dont les six dernières en tant que président, Frédéric Cuillerier a donc choisi de passer la main. A 69 ans, réélu maire de Saint-Ay en juin dernier, il jette l'éponge. Une décision selon lui sans rapport avec l’affaire dite "des masques du candidat Serge Grouard". Début juillet une enquête préliminaire pour soupçons de financement illégal de campagne municipale à Orléans a été ouverte par le parquet après le signalement d’un ancien élu auprès du procureur de la République suite aux révélations de la Cellule investigation de Radio France et France Bleu Orléans. Mêlée à cette affaire de masques distribués par le candidat Serge Grouard, réélu maire d'Orléans en juin, l’association des maires du Loiret a été fragilisée et son président sommé de prendre ses responsabilités. Rien à voir avec tout cela rétorque Frédéric Cuillerier. "J'ai pris cette décision en janvier 2020, c'est à dire bien avant les questions relatives au Covid, une décision prise en famille en particulier avec mon épouse" indique l'élu.

Qui pour succéder à Frédéric Cuillerier

"J'ai donné beaucoup de mon temps et de mon dynamisme à cette fonction passionnante, il est temps de passer la main, je souhaite qu'une nouvelle équipe prenne les rênes de l'Association des maires du Loiret et apporte un nouveau souffle" précise Frédéric Cuillerier. Le 15 octobre prochain, un comité directeur de l’Association des maires du Loiret élira son nouveau président ou sa nouvelle présidente. Ce nouveau comité directeur sera largement remanié. De très nombreux maires, membres jusque là de l'AML, ont été battus lors des dernières municipales ou avaient choisi d'arrêter. Christophe Chaillou maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle et président de la Métropole, Francis Cammal nouveau maire de Gien ou bien encore Michel Masson, l'ancien président de la chambre d'agriculture du Loiret, fraîchement élu à Beaune la Rolande font partie des candidats à ce renouvellement.

Les élections pour désigner les 23 membres du comité directeur de l'AML se tiennent jusqu'au 25 septembre prochain. Il y a deux membres de droit : le maire d’Orléans et un maire représentant le Conseil départemental du Loiret, ce devrait être Anne Gaborit, maire de Ligny-le-Ribault. Pour les 21 autres sièges, il y a 9 sièges pour l’arrondissement d’Orléans, 5 pour l’arrondissement de Pithiviers et 7 pour l’arrondissement de Montargis. Membre de droit en tant que maire d’Orléans, Serge Grouard devrait donc siéger à l’Association des maires du Loiret mais les statuts lui interdisent cependant d’en devenir le président.