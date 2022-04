Présidentielle : 1,5 millions de procurations enregistrées avant le premier tour

A la veille du premier tour de l'élection présidentielle, 1,5 million de procurations ont été enregistrées ce samedi, annonce le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il était possible de déposer une procuration jusqu'à ce samedi.

48,7 millions d’électeurs sont inscrits pour l’élection présidentielle 2022 dont 1,4 million résidant hors de France. De premiers électeurs ont commencé dès samedi à se rendre aux urnes, outre-mer et à l'étranger. Les bureaux de vote ouvriront à 08H00 dimanche en métropole. 95 % des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales et le nombre d’inscrits a progressé de 856.000 personnes entre mai 2021 et mars 2022, selon l'Insee.

Lors de l’élection présidentielle de 2017, 2,7 millions d’inscrits avaient fait une demande de procuration pour au moins un tour.